Battalgazi Belediyesi’nden yeşil alanda üretim hamlesi

Malatya Battalgazi Belediyesi, doğaya ve çevreye duyarlı projeleriyle ilçeye değer katmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 100 bin metrekarelik alanda gerçekleştirdiği rulo çim üretimini 2025 yılı içerisinde 50 bin metrekare daha artırarak toplam 150 bin metrekareye çıkardı. Yeni oluşturulan "Rulo Çim Üretim Sahası" sayesinde Battalgazi Belediyesi, park ve yeşil alan çalışmalarında dışa bağımlılığı azaltıyor. Üretilen çimler ilçenin farklı noktalarındaki park ve yeşil alan projelerinde kullanılarak hem ekonomik tasarruf sağlandı hem de çevre düzenlemeleri daha hızlı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirildi.