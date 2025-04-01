Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'dan tasarruf örneği

“Bayram Başkanımızın makam aracını kullanmadığını, kendi şahsi aracıyla programlara katıldığını duyuyoruz. Zaman zaman temizlik ve fen işleri personelleriyle bir araya geldiğini görüyoruz. Tasarruf tedbirlerine büyük önem verdiğini biliyoruz. Devletimizin uyguladığı tasarruf politikalarına uyduğunu gözlemliyoruz. Kendisinden Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı. Esnaf Murat Ceyhan da Başkan Taşkın’ın gösterişten uzak, halkın içinde bir yönetici olduğuna dikkat çekerek, “Bayram Başkanımız çok farklı bir. Bir bakıyorum, bir anda dükkâna giriyor, ‘Çayınız var mı?’ diye soruyor. Arkasına bakıyorum, kimse yok, tek başına geliyor. Bütün taziyelerde, düğünlerde bulunuyor. Bayram Başkanımız gerçekten içimizden biri. Gösterişi yok, samimi ve doğal. Keşke herkes onun gibi olsa. Çünkü öyle olmamız gerekiyor” dedi. Esnaf Mehmet Ercan ise Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Belediye Başkanımız Bayram Taşkın’dan çok çok memnunuz. Allah işini gücünü rast getirsin. Esnafı geziyor, halimizi hatırımızı soruyor. Üstelik bunu tek başına yapıyor, yanında kalabalık bir ekip olmadan esnafla birebir ilgileniyor. Bu samimiyeti bizi mutlu ediyor”