Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın'dan tasarruf örneği

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, seçim döneminde vurguladığı tasarruf anlayışını hayata geçirerek kendi aracıyla işe gidip geliyor. Mütevazı kişiliğiyle kısa sürede ilçe halkının takdirini kazanan Başkan Taşkın, belediye bütçesinden tasarruf ederken bu davranışı takdir topluyor.
Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, belediye bütçesinde tasarrufu ön planda tutarak dikkat çeken bir uygulama sürdürüyor. 31 Mart seçimlerinde AK Parti’den diğer partilere ciddi oranda fark atarak yüzde 55’in üzerinde oy alıp Başkan seçilen Bayram Taşkın, makam aracı yerine şahsi aracını kullanarak evinden belediyeye gidip geliyor. Başkan yardımcıları ve müdürlerin de aynı prensiple hareket ettiği uygulamada, kamu kaynaklarının verimli kullanılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Kamu kaynaklarında verimli kullanım
Seçim döneminde tasarruf odaklı bir yönetim anlayışı benimseyeceğini dile getiren Başkan Taşkın, bu sözünü hayata geçirerek belediye hizmetlerinde gereksiz harcamaların önüne geçmeyi hedefliyor. Battalgazi Belediyesi’nin tasarruf odaklı bu yeni yaklaşımı, kamu kaynaklarının etkin kullanımı konusunda önemli bir örnek teşkil ediyor. Mesai dışında kendi aracıyla dışarı çıkan, bazen bir evi ziyaret eden, bazen de personelleri görevi başında ziyaret ederek çalışmalara destek olan Başkan Taşkın’ın bu tutumu, vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor. Ramazan ayında yalnız başına yada sadece ailesiyle ilçede ikamet eden çok sayıda vatandaşın evine konuk olan Başkan Taşkın, bayram ziyaretlerini de yine yalnız yaptı.
Tasarruf anlayışıyla örnek oluyor
Gösterişten uzak, çözüm odaklı yönetim
Malatya’da kayısı kuruyemiş işiyle uğraşan Batuhan İmik ise Başkan Taşkın’ın hem esnafa hem de vatandaşlara sunduğu destekleri vurgulayarak, “Bayram Başkanımız sadece Battalgazi’de değil, Yeşilyurt’ta ve birçok ilçede de seviliyor. Herkes kendisinden memnun. Mesai saatlerinden sonra kendi aracıyla işlerini takip ediyor, vatandaşlarla iç içe. İnşallah bundan sonra daha güzel yerlere gelir” dedi. Kışla Caddesi’nde 20 yıldır esnaflık yapan Samet Altuok, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’ın sürekli kendilerini ziyaret ederek hal hatır sorduğunu ifade etti.