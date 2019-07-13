Gündem Matematik profesörü, dolandırıcıların kurbanı oldu
ANKARA

Matematik profesörü, dolandırıcıların kurbanı oldu

Ankara'da üniversitede öğretim görevlisi, Matematikçiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Akın, telefonda kendisini polis-savcı olarak tanıtarak, kredi kartının farklı ülkelerde kullanıldığını, ülke olarak bunlara karşı operasyon yapacaklarını söyleyen dolandırıcılara, otomobilini satarak 99 bin lirasını kaptırdı.

Haber Merkezi DHA
Matematikçiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın da dolandırıcıların tuzağına düşen isimlerden oldu.
Matematikçiler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ömer Akın da dolandırıcıların tuzağına düşen isimlerden oldu.

Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına giren bilgilere göre, Prof. Dr. Ömer Akın, geçtiğimiz yıl Temmuz ayında evinden çıkmak üzereyken ev telefonu çaldı.

Telefondaki kişi, Çankaya Çiğdem Polis Merkezi’nden aradığını söyleyerek, "Yakın zamanda kimlik bilgilerinizle yurtdışından işlem yaptınız mı?" diye sordu, ardından kendisini savcının istediğini söyleyerek başka bir kişiyi telefona verdi. Bu kişi, Prof. Dr. Akın'a, "Siz temiz geçmişe sahip bir kişisiniz; ancak nüfus cüzdanı bilgilerinizle Kuzey Irak, ABD, Suriye’de çeşitli bankalardan işlem yapılmış" dedi. Akın, karakola geleceğini söylemesi üzerine dolandırıcı, tüm aile bilgilerini söyleyerek, buna gerek olmadığını, YÖK ve çalıştığı üniversitenin de durumdan haberdar olduğunu söyledi. Dolandırıcı, Akın'a, bunun bir ülke meselesi olduğunu, operasyonun deşifre olmaması için söyleyecekleri her şeyi yapmasını ve bunu aile bireylerinden kimseyle paylaşmamasını söyledi.

OTOMOBİLİNİ SATIP, PARAYI DOLANDIRICILARA VERDİ

Akın, telefondaki dolandırıcıların yönlendirmesiyle otomobilini Çubuk'taki otomobil pazarına götürüp sattı ve 99 bin lirayı Pursaklar Saray İmam Hatip Lisesi önünde bir kişiye teslim etti. Akın, yine telefondaki kişilerin yönlendirmesiyle banka şubesinden 20 bin lira çekti. Akın, bu parayı da dolandırıcılara teslim etmek üzereyken, otomobilin satıldığnı öğrenip, durumu fark eden oğlu, babasının bankadan çektiği parayı teslim etmesine engel oldu.

SURİYELİ KURYEYE DAVA

Oğlunun haber vermesi üzerine polis, bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek 99 bin lirayı Akın'dan teslim alan Suriyeli Ali Hammud El Casım’ı tespit edip, yakaladı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Casım hakkında, 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık, "Adana’dan tanığım Suriyeli bir kişi, beni arayıp verdiği adresten çantayı teslim almamı istedi. Ben de çantayı alıp aynı gün Adana’ya gidip çantayı teslim ettim. Bana bin 100 lira para verdiler. Bunun dışında kimseyi dolandırmadım" dedi.

REKLAM

'PROFESÖRÜM, KİMSE BENİ DOLANDIRIMAZ DEDİM'

Prof. Dr. Akın ise şunları söyledi:

  • "Bunun bir ülke meselesi olduğunun ve operasyonun deşifre olmaması gerektiğinin söylenmesi nedeniyle dolandırıcılara inandım. Bana operasyonun deşifre olmamasının çok önemli olduğunu bu nedenle telefonu değiştirmemi söylediler. Bunun üzerine üzerime başka bir telefon aldım. Sonra banka ismi vererek, 'İstanbul’daki banka merkeziyle görüştük. Seri numarası alınmış para verecekler size. Maksimum düzeyde kredi çekin' dedi. Bankaya gittim durumu söyleyince banka görevlisi 'Hocam sizi dolandırıyor olabilirler' dedi. Ben de Profesör olduğumu ve kimsenin beni dolandırmayacağını söyledim. Bunun üzerine 20 bin lira kredi çektim. Ancak aracın satışıyla ilgili mesaj eşimin telefonuna gitmiş. Eşimin bilgi vermesi üzerine oğlum geldi ve beni durdurdu. Bu şekilde dolandırıldığımı anladım. Şikayetçiyim"

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kendi ikbalinin derdine düşen kimliksizler

Kendi ikbalinin
derdine düşen kimliksizler

MHP lideri Bahçeli'den sistem eleştirilerine çok sert sözler.
KKTCnin önerisine tam destek

KKTC'nin önerisine tam destek

Akıncı'nın GKRY'e sunduğu Doğu Akdeniz önerisine Dışişleri'nden destek.
İlk fotoğraflar geldi

İlk fotoğraflar geldi

​PKK hedefleri ağır ateş altında.
İmamoğlu'nun<br>suçlamaları asılsız

İmamoğlu'nun
suçlamaları asılsız

​Emekli İBB Genel Sekreter Yardımcısı Hacımustafaoğlu duyurdu.
Bebekleri<br> ekipler kurtardı

Bebekleri
ekipler kurtardı

​Esenyurt'ta çıkan yangında büyük panik yaşandı.
Başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

Başvuru tarihi ve ücreti belli oldu

​Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik duyurusunu yayımladı.
Akın akın <br>Türkiye'ye geliyorlar

Akın akın
Türkiye'ye geliyorlar

​Sınırda kuyruğun ucu bucağı görünmüyor.
Tank atışıyla vuruldular

Tank atışıyla vuruldular

​İhanet gecesinin yeni görüntüleri
15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz

15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan güzel haberi verdi.
Pençe-2<br>Harekatı başladı

Pençe-2
Harekatı başladı

Dün gece yeni bir operasyon düzenlendi.
S-400 <br>teslimatında 2. gün

S-400
teslimatında 2. gün

Sistemin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi.
Bileziğini sattı<br>bir tane aldı

Bileziğini sattı
bir tane aldı

​"4 ev yaptım, araba sahibi oldum."
22 bin liralık<br> mektupla oy istemiş

22 bin liralık
mektupla oy istemiş

CHP'lilerden Meclis'e rekor bileşik posta gideri.
Yok böyle inat

Yok böyle inat

​Rizeli kardeşler, baba mirasını motorlu testereyle ikiye böldü.
Yeni oluşuma<br>6 ilde operasyon

Yeni oluşuma
6 ilde operasyon

​Yurt dışına kaçmak isteyenlere Kızılırmak'ta tatbikat yaptırdıkları ortaya çıktı.
Mahkeme<br> kararıyla zam

Mahkeme
kararıyla zam

​Mecburi zammı kapısına astığı yazı ile duyurdu.
Kenetlenerek atlattık

Kenetlenerek atlattık

​15 Temmuz FETÖ ihaneti enerjimizi ve zamanımızı çalsa da…

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.