Mavi Vatan dünyaya anlatılacak

Türkiye’nin denizcilik vizyonunu tüm dünyaya aktaracağı Denizcilik Zirvesi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda toplanıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla başlayacak ve iki gün sürecek zirvede, Mavi Vatan’ın mevcut gücü ve potansiyeli, deniz suçları, savunma sanayi hedefleri, deniz güvenliği, denizcilik sözleşmesinin etkileri gibi konu başlıkları oturumlarda ele alınacak.

DOĞU AKDENİZ’İN GÜVENLİĞİ

Suriye’deki iç savaş nedeniyle doğan terör tehdidi, Filistin bölgesinde yaşanan çatışmalar ve Libya’daki istikrarsız düzen nedeniyle Doğu Akdeniz ve Kıbrıs çevresinde güvenlik ihtiyacının artması konusunda değerlendirmeler yapılacak. Oturumda Türk filosunun geliştirilmesine yönelik atılacak adımlar da konuşulacak.