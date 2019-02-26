Mavi Vatan tatbikatı: Çevre ülkelere ve FETÖ'ye en net yanıt

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan 'Mavi Vatan' aynı anda üç farklı denizde icra edilecek.

Türkiye'nin son yıllarda sadece içeride maruz kaldığı saldırılar değil, yakın çevresinde yaşanan gelişmeler de ülkemizin neden çok güçlü bir orduya sahip olması gerektiğini gözler önüne serdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara, hava ve denizde adeta gövde gösterisi yapacağı tatbikatların bu döneme denk gelmesinin 'tesadüf' olamayacağı belirtilirken, gözler 27 Şubat'ta başlayacak olan 'Mavi Vatan' tatbikatına çevrildi.

Tatbikatın ismi bile son derece anlamlı

FETÖ'nün Balyoz kumpası mağduru emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, yenisafak.com'a yaptığı açıklamada tatbikatın isminin dahi son derece özenle seçildiğine ve derin anlamlar taşıdığına vurgu yaptı.

"Mavi Vatan, Türkiye'nin ilgi ve etki alanının altındaki deniz alanını kast ediyor. Yani tatbikatın ismindeki sembol değer ile gerçek değer oldukça örtüşüyor" diyen Kutluk, "Bu ismi seçen arkadaşları da tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.

Ali Deniz Kutluk.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tatbikatlarının daha önceki yıllarda da geniş kapsamlı olduğunu ancak ilk kez bu denli büyük bir tatbikat yapıldığını anlatan Kutluk, şöyle devam etti:

"Bunu yapabilmeniz için muhabere altyapınızın son derece gelişmiş olması lazım. Tatbikata Deniz Kuvvetleri Komutanlığından muharip ve yardımcı sınıf gemilerle deniz-hava vasıtaları, kıyı birlikleri, SAT ve SAS timleriyle Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları katılacak.Toplamda 90 bin kişilik bir katılımdan bahsediyoruz. Bu ne demek? Deniz Kuvvetleri, elindeki tüm unsurları kullanıyor demek."

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Mavi Vatan tatbikatı neyi amaçlıyor?

Tatbikatın amacını 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sahip olduğu 'caydırıcılık' unsurunun pekiştirilmesi" olarak özetleyen Kutluk, şunları söyledi:

Caydırıcılık, TSK'nın en önemli görevi. Öncelik herkesin sandığı gibi savaşmak değil, savaşmayı önlemek. Savaşa mani olmanın en önemli yollarından biri de caydırıcılıktır.

Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üssü, yaklaşık 40 bin dönümlük bir araziye kurulu.

"TSK bu durumdayken amacımıza ulaşalım" planı yapanlara net bir yanıt

Bu tatbikat, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin ardından gelişen sürece yanıt niteliği de taşıyor.

Darbe girişiminden sonra kimilerinin kafasında 'Hazır TSK bu durumdayken amacımıza ulaşalım' planı vardı. Bu planı yapanlara bir cevap Mavi Vatan tatbikatı. Türkiye'nin halen ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir tatbikat.

Tatbikatın son dönemlerde ciddi krizlerle gündeme gelen Ege ve Akdeniz'in yanı sıra Karadeniz'de de yapılmasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Kutluk, "Karadeniz, Türkiye'nin kimi durumlarda müttefikleriyle farklı düşündüğü ve kendi güvenliği için son derece önemsediği bir yer" dedi.

Deniz Kuvvetleri'nin tatbikatları gerçek savaş gibi olur

Kutluk, Deniz Kuvvetleri'nin tatbikatlarının gerçek savaş ortamından farksız olduğunu anlatarak, "Diğer tatbikatlar gibi kağıt üzerinde olmayan, her şeyin doğrudan sahada geliştiği tatbikatlar yapan deniz kuvvetleri. Mavi Vatan da öyle olacak. Dost ve düşman kuvvetler olarak ikiye ayrılacak unsurlar. Ve sonrasında birbirlerini bulmaya, yok etmeye çalışacaklar" ifadesini kullandı.

Preveze sınıfı denizaltı.

"Birilerini yanımıza alıp amacımıza ulaşalım" önemli bir mesaj

Son dönemlerde özellikle Akdeniz ve Ege'deki gelişmelerin ardından kimi ülkelerin farklı işbirliklerine girdiğine işaret eden Kutluk, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu tatbikatın bir diğer önemli yanı da 'Birilerini yanımıza alıp amacımıza ulaşalım' zihniyetine sahip olan yerlere önemli bir mesaj vermesi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 'halen çok güçlüyüz' diyor. Balyoz, Ergenekon ve benzer davalarla boğulan, ardından FETÖ unsurlarınca ele geçirilmek istenen silahlı kuvvetler, birden fazla yerde aynı operasyon yapabilecek kabiliyetinin halen olduğunu gösteriyor.

Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh

Silahlı kuvvetlerin siyasilerin uzlaşamadığı anlarda adım attığına vurgu yapan Kutluk, hiç bir savaşın sonsuza kadar sürmeyeceğini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de savaş istemeyeceğinin altını çizerek, "Buradaki temel yaklaşım 'Hazır ol cenge eğer ister isen sulh-ü salâh' dır. Yani günümüz Türkçesi ile 'Şayet barış istiyorsan savaşa hazır ol.' Türk Silahlı Kuvvetleri gerekirse savaşa ne denli hazır olduğunu gösteriyor" dedi.

2018 yılındaki Deniz Aslanı tatbikatından bir fotoğraf.

Mavi Vatan tatbikatı FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri'nde iflası demek

Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk, FETÖ'nün özellikle deniz kuvvetlerini hedef almasına ve burada verdiği tahribata rağmen halen gemilerin denizlerimizde başarıyla görevlendirildiğine işaret etti ve şöyle devam etti:

"Demek ki FETÖ, Deniz Kuvvetleri'nde amacına ulaşamadı. FETÖ'den arındırılmış, iyi eğitimler almış, FETÖ metre süzgecinden geçmiş personel görevinin başında.

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Mavi Vatan tatbikatı, FETÖ'nün sahip olduğu düşüncenin iflası anlamına geliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 'yaralı veya yönetilemez' olduğuna inananlar iki kez düşünsün.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip bir güçtür ve başka topraklara asker çıkarabilir, diğer ülkelerin deniz unsurlarını engelleyebilir, aynı zamanda farklı enstrümanları başarıyla kullanabilir. Türkiye'ye bulaşan büyük hata yapar."

Türk Silahlı Kuvvetleri, deniz unsurları için de SİHA kullanımına Çanakkale'de başladı.

Kutluk ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın modern silahlar ve gerekli takviyelerle günümüze iyi bir şekilde adapte olduğunun altını çizerek, "Yüzlerce yıllık geçmişi olan bir orduya sızarak tahrip etmek, içinden bazı unsurları devşirerek zarar vermek mümkün olmamıştır, olmayacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, devletinin bekası için tüm zorluklara en güçlü şekilde karşı koyacak durumdadır" dedi.

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