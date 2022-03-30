Mayınlar Boğaz’da trafiği vurdu: Geçen gemi sayısı 130'dan 35’e düştü

Ukrayna’nın Rus ordusuna karşı Karadeniz’e bıraktığı deniz mayınlarının tehdidi her geçen gün artıyor. Sarıyer ve İğneada’da tespit edilen mayınlar imha edilirken, Boğaz’daki teyakkuz hali de devam ediyor. Donanmaya ait Mayın Avlama Gemileri ile uçak, helikopter ve SİHA’ların tarama yaptığı Karadeniz’deki teyakkuz hali gemi trafiğini de vurdu. Mayın ve yaptırımlar nedeniyle Boğazdaki gemi trafiği de büyük ölçüde düştü.

ŞİRKETLER SİGORTA YAPMIYOR

Boğaz’dan günlük 130 gemi geçtiğini belirten Armatör ve Piri Reis Denizcilik Vakfı Başkanı Vehbi Koç, son yaşananlardan dolayı bu sayının 30’a kadar düştüğünü söyledi. Sigorta şirketlerinin Karadeniz’e çıkacak olan gemilere teminat vermediğini de anlatan Koç, “Ukrayna’nın döşediği düşünülen mayınlar Karadeniz’in farklı yerlerinde görülmeye başladı. Hal böyle olunca sigorta şirketleri de hem Rusya ambargoları hem de savaş nedeniyle Karadeniz’e çıkacak olan gemilere teminat vermiyor, sigortalamıyor, sigortaladıklarını da çok yüksek bedellerle sigortalıyor. Bu nedenle Karadeniz ve İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği yüzde 80 azaldı. Günlük 130 geminin kullandığı boğazda bugün 30-40 gemi ancak geçiş yapıyor” diye konuştu.

FOTOĞRAF 14 Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarındaki bir ticari gemiden \"mayın benzeri bir cisim görüldüğü\" ihbarında bulunulmasından sonra SAS timi bölgeye intikal ettirildi. Söz konusu cisim, mayın olduğunun tespitinin ardından emniyetli bir bölgeye çekilerek incelemeye alındı. Eski tip olduğu belirlenen mayının SAS timi tarafından etkisiz hale getirilmesinden sonra Aydın sınıfı mayın avlama gemisi TCG Akçay (M-270) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak üzere olay yerine sevk edildi. Boğaz'daki arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Boğazı'nda mayın alarmı: Tarama çalışmaları aralıksız sürüyor İstanbul Boğazı'nda SAS timi tarafından yapılan inceleme sonucunda eski tip olduğu belirlenen mayının imha edilmesinin ardından, mayın avlama gemisi TCG Akçay (M-270) da olası diğer tehditleri arama çalışmalarına katılmak amacıyla olay yerine intikal ediyor. BiP'te paylaş

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MAYIN VE DENİZALTILARA KARŞI

Dünyanın en önemli su geçişlerinden olan Boğazların önemine ve Karadeniz’deki tehlikenin boyutuna dikkat çeken Deniz Emniyeti Derneği Başkanı Cahit İstikbal, mayın ağı kurulması önerisinde bulundu. Soğuk savaş döneminde Sovyet mayın ve denizaltılarına karşı bu yöntemin kullanıldığına dikkat çeken İstikbal, “Şimdi teknoloji çok gelişti, mayın tespit radar sistemleri var ancak bunun yanında benzer bir önlem de alınabilir. Karadeniz’e bırakılan mayınlar İstanbul Boğazı’na girmeden tespit edilip, imha edilmeli” dedi.

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HAVALİMANI DA ETKİLİYOR

Karadeniz’in deniz yapısı olarak tek bir çıkışa sahip olduğunu hatırlatan İstikbal şunları kaydetti: “Bu çıkış da bilindiği üzere İstanbul Boğazı. Dolayısıyla Karadeniz’in neresinde olursa olsun, İstanbul Boğazına doğru bir akıntı oluyor. Boğaz’dan geçen gemilerin yüzde 20’si tanker. Türkiye’nin Karadeniz kıyılarının tümünde önlemler artırılmalı. Bakınız, Karaburun sahilinde bugün İstanbul Havalimanı’nı kullanan uçaklara yakıt taşıyan tankerlerin yanaşıp, yük boşalttığı bir liman yer alıyor. Bu bölgelere yönelik de önlemler artırılmalı. Aksi halde felaket olur.”