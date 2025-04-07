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Maymunlar koruma altında

Maymunlar koruma altında

04:007/04/2025, الإثنين
G: 7/04/2025, الإثنين
Yeni Şafak
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Maymunlar, bakımlarının yapılması ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından yeni yuvalarına konularak, karantina sürecine alındı.
Maymunlar, bakımlarının yapılması ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından yeni yuvalarına konularak, karantina sürecine alındı.

Şırnak’ta Habur Sınır Kapısı’nda ele geçirilen 2 makak maymunu, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip Gaziantep Hayvanat Bahçesi, aynı zamanda kaçak yollarla yurda sokulan hayvanlara da ev sahipliği yapıyor. Son olarak Silopi ilçesinde ele geçirilen 2 makak maymunu, barınmaları için özel araçla kente getirildi.


#Şırnak
#Habur
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