464 zeytin türü koruma altında

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TAGEM Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’ne bağlı Zeytin Gen Bankası'nda 364’ü dünya ülkelerinin, 100’ü Türkiye’nin olmak üzere 464 zeytin çeşidinin korunduğunu bildirdi. Yumaklı, yapılan ıslah çalışmaları sonucunda son 15 yılda Gemlik 21, Gemlik 27, Hayat, Hanım parmağı, Memecik Klon 9, Arsel, Sultani, Beylik, As Topakaşı, Ada Yerlisi, Kaya, Uğur ve Elvan olmak üzere 13 yeni çeşidin tescil ettirildiğini ve Milli Çeşit Listesi’ne kaydedildiğini belirtti. Yumaklı son olarak bu yıl “Körfez10” ismi fidanın da tescil edildiğini bildirdi.





YABANİ AĞAÇLARDAN YENİ TÜR

Seleksiyon ıslahının zeytin ıslah çalışmalarında önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Yumaklı, “Yabani zeytinlerden seleksiyon yolu ile çeşit geliştirme ve klon seleksiyonu çalışmaları ile mevcut çeşitlerin iyileştirilmesi sağlanıyor. Ayvalık ve Domat çeşitlerinde klon seleksiyonu çalışmaları devam ediyor” dedi. Yumaklı, “Tescilli çeşitlerimizin biyotik ve abiyotik faktörlere dayanıklılığı ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Ayrıca mevcut çeşitlerin farklı bölgelerde adaptasyon durumlarının belirlenmesi için Samsun, Yalova, İzmir, Mersin, Hatay illerinde ve KKTC iş birliği projesi kapsamında Türkmenköy’de adaptasyon çalışmaları yürütülüyor” diye konuştu.





18 ÜLKEDEN FARKLI ÖRNEK

İzmir Dünya Zeytin Gen Bankasında 18 farklı ülkeden zeytin çeşitlerinin bulunduğunu belirten Yumaklı, “Arnavutluk, Cezayir, Fas, Fransa, Hırvatistan, İran, İspanya, İsrail, İtalya, Kıbrıs, Lübnan, Mısır, Portekiz, Slovenya, Suriye, Şili, Tunus ve Yunanistan’a ait 364 adet çeşit ile Ulusal Zeytin Gen Bankasında bulunan ülkemize ait 100 adet zeytin çeşidi olmak üzere toplam 464 zeytin çeşidi gelecek nesillere aktarmak için korunuyor” bilgisini verdi.



