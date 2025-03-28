Bayramı sağlıklı geçirmek için 7 beslenme önerisi: Bayramda vücudun dengesini bozacak 4 hata

İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşa Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Diyetisyen Sena Genç, bayram beslenmesi hakkında önerilerde bulundu.

"KAHVALTIDA YUMURTA, ZEYTİN, PEYNİR VE TAM BUĞDAYLI EKMEK OLMALI"

Bayram günü, sabah kahvaltısının atlanmaması gerektiğini işaret eden Genç, “Sevdiklerinizle bir araya gelip yaptığınız bayram kahvaltısında kızartma ve yağlı yiyeceklerden ziyade protein, sağlıklı yağ gruplarının ağırlıklı olduğu ve sağlıklı karbonhidratların eklendiği sizi tok tutacak bir kahvaltı yapın. Yumurtanın, zeytinin, peynirin, avokadonun, tam buğdaylı/çavdarlı/yulaflı ekmeğin olduğu proteinden ve kaliteli karbonhidrat ve yağlardan zengin kahvaltı tercih edilmelidir” ifadelerini kullandı.

"BİR ANDA AŞIRI YEMEK, KİLO SORUNUNA YOL AÇABİLİR"

Ramazan ayı boyunca beslenme düzenindeki değişiklikler sebebiyle kişilerin bayramda psikolojik olarak daha fazla yeme eğilimine girdiğinin altını çizen Genç, “Ramazan ayının ardından aşırı yemek, maalesef bazı problemlere sebep olabilir. Bir anda fazla yemeye başlamak hem vücudu yoracak hem de kilo almanıza sebep olacaktır” uyarısında bulundu.

BAYRAMI SAĞLIKLI GEÇİRMEK İÇİN 7 BESLENME ÖNERİSİ

Genç, bayramda beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

“Güne hafif bir kahvaltıyla başlanmalıdır.

Ara öğün yaparak bir sonraki öğüne saldırmayı önleyebilirsiniz.

Besinler yavaş yavaş iyi çiğnenmelidir.

Bayram boyunca porsiyon kontrolü yapılarak tatlı ve çikolata tüketilebilir.

Bayram ziyaretleri sırasında kahve ve çay tüketimi de sınırlandırmayı unutmayın. Fazla miktarlarda olduğunda metabolizma yavaşlaması, çarpıntı, mide yanması vs. sebep olabilmektedir. Ortalama bir yetişkin için günde 3-4 fincan çay içmek genellikle güvenlidir. Kahve genellikle daha fazla kafein içerir. Ortalama bir yetişkin için günde 2-3 fincan kahve içmek genellikle güvenlidir. Bu miktarların aşılmaması gerekir.

Tatlı tüketmek istiyorsanız sütlü tatlıları tercih edebilirsiniz.

Günde 2,5-3 lt su tüketimi de önem kazanmaktadır.

Bayramda öğlen ve akşam yemeklerinde çok yağlı, yüksek kalorili besinlerin tercih etmeyin.

Porsiyon ölçüleri normal olmalı ve akşam yemeği geç saatlere bırakılmamalıdır.”

PİRİNÇ YERİNE BULGUR PİLAVI TERCİH EDİN"

Bayram sofrasında kızartmalı veya ağır yemekler yerine, fırında, ızgara ve haşlama şeklinde pişirilen yemekleri tercih edilmesini öneren Genç, “Tam tahıllı, kepekli veya çavdarlı ekmek tercih ederek uzun süre tok hissetmenizi sağlayabilirsiniz. Bağırsak düzeninizi sağlamak için bayramda lif tüketimine dikkat edin ve posalı besinlere ağırlık verin. Gün içinde posa tüketiminizi artırmak için tam buğdaylı ekmekler, kuru baklagilleri, sebze ve meyveleri tercih edebilirsiniz. Yemeklerin yanında pirinç pilavı yerine, bulgur pilavı tercih ederseniz tokluk süreniz uzayacaktır" ifadelerini kullandı.

TATLI TÜKETİMİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Tatlı tüketmek isteyenlere şerbetli ağır tatlılar yerine sütlü tatlıları (sütlaç, kazandibi, güllaç) tercih etmeleri önerisinde bulunan Genç, porsiyon kontrolü sağlayarak bir porsiyonu geçmeden bu tatlıların bayramda tüketilebileceğini dile getirdi.

BAYRAMDA VÜCUDUN DENGESİNİ BOZACAK 4 HATA

Bayramda vücudun dengesini bozacak bazı beslenme yanlışları olduğunu da sözlerine ekleyen Genç, bunları şöyle sıraladı:

“ Fazla miktarda tatlı tüketimi: Bayramda en çok karşılaşılan yanlışlardan biri, tatlılara aşırı yüklenmektir. Özellikle şekerli tatlılar, vücudun insülin seviyelerini hızla yükseltir ve sonrasında hızla düşürür. Bu da kan şekeri dalgalanmalarına, yorgunluk ve baş dönmesine yol açabilir.

Fazla yağlı ve ağırlık yapan yiyecekler: Bayramda yenilen ağır yemekler, özellikle kızartmalar, etli yemekler ve hamur işlerinden oluşan menüler, mideyi zorlar. Oruç tutulan aylarda mideyi rahatlatmak için biraz dinlenmeye ihtiyaç duyulur, ancak bayramda ani ve büyük yemekler mide problemlerine, gaz ve şişkinliğe yol açabilir.

Yetersiz su tüketimi: Oruç döneminden sonra vücudun susuz kalması yaygın bir durumdur. Ancak bayramda sadece yemek ve tatlılara odaklanıp suyu ihmal etmek vücudun susuz kalmasına yol açabilir. Susuzluk, yorgunluk, baş ağrıları ve sindirim sorunlarına neden olabilir.

Fazla miktarda kafein tüketimi: Bayramda özellikle kahve ve çay tüketimi artabilir. Kafein fazla alındığında, mideyi tahriş edebilir ve uyku sorunlarına neden olabilir. Ayrıca kafein vücutta su kaybına yol açabilir.

Alkol tüketimi: Bayramda alkol tüketimi artabiliyor ancak unutulmaması gerekir ki alkol, vücudu dehidrasyona sokabilir, mideyi tahriş edebilir ve metabolizmayı olumsuz etkileyebilir. Bu yüzden bayramda da alkolden uzak durulmalıdır.”



