‘Mazeret' kayıtları başlıyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan üniversitelerde kayıt süreci dün sona erdi. Adaylar için mazeretli kayıt başvuruları 26 Ağustos-2 Eylül tarihlerinde yapılabilecek. 2 Eylül'den sonraki başvurular için kayıt işlemi yapılmayacak. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. İlk yerleştirme sonuçlarına göre devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, ön lisans programlarının ise tamamı doldu. 23 bin 738 kontenjan boş kaldı. Mazeretli kayıtların da sona ermesiyle kalan kontenjanların güncel sayısı ilan edilecek. Ardından ek yerleştirme süreci başlayacak.