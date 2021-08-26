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EĞİTİM

MEB 260 fizyoterapist alacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde (RAM) görevlendirilmek üzere 260 fizyoterapist alınacağını duyurdu. Türkiye genelindeki her bir RAM'da en az bir fizyoterapist hizmet verecek. MEB, ilk kez fizyoterapist alımı yapmış olacak.

Haber Merkezi AA
MEB 260 fizyoterapist alacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı hizmet veren rehberlik ve araştırma merkezlerinde (RAM) görevlendirilmek üzere 260 fizyoterapist alınacağını duyurdu.

GEREKLİ FİNANSMAN SAĞLANDI

Bakan Özer, yazılı açıklamasında, 6 Eylül'de tüm kademelerde tam zamanlı, yüz yüze eğitime başlanması için hazırlıkların sürdüğünü ve tüm illere gerekli finansman desteğinin gönderildiğini belirtti. Bakan Özer, RAM'lara ilk kez alınacak fizyoterapistlerle ilgili şunları kaydetti:

İLK KEZ FİZYOTERAPİST ALINACAK

Tüm birimlerimizdeki kadrolarımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyan öğrenci ve vatandaşlarımızın değerlendirildiği, tanılamanın yapıldığı ve bireysel eğitim planlamalarının belirlendiği RAM'larda ilk kez fizyoterapist desteği de sağlayacağız.

HER RAM'DA BİR FİZYOTERAPİST

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 260 yeni fizyoterapist kadrosu ihdas edildi. 81 ilimizde 256 RAM hizmet veriyor. Her bir RAM'da en az bir fizyoterapist hizmet vermeye başlayacak. Böylece RAM’larda öğrenci ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesi de artmış olacak. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

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