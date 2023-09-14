MEB duyurdu: Açık liseye geçiş şartları belli oldu

Öte yandan, açık öğretime geçişte zaruri şartlar gereği yönetmelikte Bakanlıkça mazereti uygun görülenler kapsamında değerlendirileceklerle ilgili açıklamalara da genelgemizde yer verilmiştir. Buna göre sınıf tekrarına kalanlar, ikamet değişikliği nedeniyle devam edeceği aynı türden okulu bulunmayanlar, temel eğitim kurumlarından mezun olup herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar, yurt dışında olması nedeniyle çeşitli mazeretleri olanlar ve uzun bir süreyi gerektiren hafızlık eğitimi alanlar, milli sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular, Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar, zorlu şartlarından dolayı deprem bölgesindeki bazı il ve ilçelerdeki geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri halinde il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurabilecekler."