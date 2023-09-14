MEB duyurdu: Açık liseye geçiş şartları belli oldu

Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş için yeni kararlar açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), örgün eğitimden açık öğretim liselerine geçişleri sınırlandıran yönetmeliğin ardından, bu liselere geçişlere izin verilecek istisnai durumlarla ilgili usul ve esaslar belirlendi.
MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, açık liseye geçişleri zorlaştıran yönetmeliğe ve hangi durumlarda geçiş yapılabileceğine ilişkin usul ve esasların yer aldığı genelgeye ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bakanlık olarak okulları ve öğretmenleri güçlendirmek amacıyla Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde değişikliğe gittiklerini ifade eden Mete, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin sorun alanı olarak gördükleri; sınıf geçme, devam-devamsızlık, nakil ve geçişlerle ilgili önemli düzenlemeler yaptıklarını vurguladı. Mete, destekleme ve yetiştirme kurslarını da yönerge değişikliği ile ihtiyaçlara uygun şekilde işlevsel hale getirdiklerini söyledi.
İzinsiz özel öğretim faaliyetlerine fırsat verilmeyecek
Cengiz Mete, özellikle salgın döneminde açık liselere geçişin hızlandığını gördüklerini ve açık liselerin amacından saptırılarak örgün eğitime alternatif olduğu yönünde algı oluşturulmaya çalışıldığını belirtti.
Açık liselerin, çeşitli ve zorunlu nedenlerle örgün eğitim dışında kalan ya da örgün öğrenim hakkını kaybedenlerin uzaktan eğitimle devam ettiği okullar olduğunu ifade eden Mete, ancak bu okulların akran öğrenmesi, öğrenci-öğretmen etkileşimi gibi çok yönlü fonksiyonları yerine getirmesinin beklenemeyeceğini kaydetti.
Bu nedenle, açık öğretim liselerine geçişleri yeniden düzenlediklerini vurgulayan Mete, şöyle devam etti:
Deprem bölgesindeki öğrenciler de açık liseye geçiş yapabilecek
Örgün ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yer alan mazerete dayalı istisnalar dışında açık öğretim liselerine geçişlerin sınırlandırıldığını hatırlatan Cengiz Mete, açık liseye geçişlerdeki istisnai durumların ne olacağına ve hangi öğrencilerin mazeretlerinin kabul edileceğine ilişkin şunları kaydetti: