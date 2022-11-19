MEB duyurdu: Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Hayat

Gece yatmadan önce mutlaka tüketin: Etkisine herkes şaşırıyor

Yoğurt, sindirim sistemini düzenlediği ve bağırsakları çalıştırdığı için vücuda çok faydalıdır. Yoğurt tüketerek ya da yoğurt kullanarak hazırlayacağınız kürler sayesinde metabolizmanızın hızlı çalışmasını sağlayabilir, yağ yakabilirsiniz. Fazla kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız yoğurdu beslenme listenizden eksik etmemeniz gerekir. Yoğurt kürleri düzenli tüketildiğinde vücutta biriken ödem ve toksinleri de atıyor. Bu özelliği sayesinde şişkinliği önlüyor. Özellikle gece 1 kase tüketilen yoğurt kürü gece boyunca yağları cayır cayır yakıyor.