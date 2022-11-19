MEB duyurdu: Öğretmenlik kariyer basamakları yazılı sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı’ bugün gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 81 ilde, bin 489 okulda ve 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde gerçekleştirilen sınav, 150 dakika sürdü.
- 595 bin 598 başvurunun yapıldığı sınavın sonucunda öğretmenler uzman öğretmen veya başöğretmenler unvanı kazanacak.
📢"Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı" yayımlandı.
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📢"Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı" yayımlandı.
SORU KİTAPÇIĞI ERİŞİME AÇILDI
Milli Eğitim tarafından yapılan duyuruda; 100 üzerinden 70 ve üzerinde puan alan öğretmenler başarılı sayılacağı yazılı sınavın soru kitapçığı adayların erişine açıldı.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de ilan edilecek.
MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?
Uzman öğretmenlik sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde erişime açılacak. Uzman öğretmen olanlar, maaşlarına ek olarak 1342 TL ücret alacak.