GündemMEB ehliyet sınav sonuçları 2018 açıklandı
EĞİTİM

23 Aralık 2017 Ehliyet sınavı sonuçlarını E-Devlet ile sorgula! MEB ehliyet sonuçları

MEB ehliyet sınav sonuçları 2018 açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 23 Aralık 2017 tarihinde yaptığı ehliyet sınavının sonuçları 4 Ocak'ta açıklandı. 2017 Milli Eğitim Bakanlığının bugün açıkladığı Ehliyet Sınav Sonuçlarına adaylar meb.gov.tr adresinden T.C kimlik no ile sorgulama ile ulaşılabiliyor. Ayrıca E-Devlet şifresi ile ehliyet sınavı sonuçları sorgulaması da yapılabiliyor. İşte MEB ehliyet sonuçları sorgulama sayfası.

Haber MerkeziYeni Şafak
MEB ehliyet sınav sonuçları sorgulama ile 2017 ehliyet sınav sonuçlarını sorgulayabilirsiniz
MEB ehliyet sınav sonuçları sorgulama ile 2017 ehliyet sınav sonuçlarını sorgulayabilirsiniz

Milli Eğitim Bakanlığı 23 Aralık gününde yaptırdığı Ehliyet Sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. 23 Aralık günü sınava girenlerin sonuçların ne zaman açıklanacağını sorarken bakanlık sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. Ayrıca E-Devlet şifresi ile ehliyet sınavı sonuçları sorgulamada yapabiliyor.

Sınava girenler 50 soruya cevap verirken, konu dağılımı olarak 3 Trafik, 12 İlk Yardım, 9 Motor ve 6 Trafik Adabı. MEB’in yaptığı sınavların çoğunda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin sınav sistemi olan “4 yanlış 1 doğruyu götürme” yok. Her soru 2 puan değerinde. Bakanlığın sınavı geçme puanı 70. 50 sorudan 35’ini doğru yapan aday, sınavı geçiyor.

Ehliyet sınav sonuçları 2017 ne zaman açıklanıyor?

MEB'in sınav takviminde yer alan bilgiye göre 23 Aralık günü yapılan Ehliyet Sınavının sonuçları 4 Ocak Perşembe günü açıkladı. Buna göre 23 Aralık 2017'de yapılan Ehliyet Sınav Sorularının sonuçları 4 Ocak 2018'de açıklandı. Ehliyet Sınav Sonuçlarınızı meb.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik no sorgulama ile yapabileceğiniz gibi E-Devlet şifreniz ile ehliyet sınavı sonuçları sorgulamada yapabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda Ehliyet sınav sonuçları 2017 ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını MEB'in yayınladığı takviminde görebileceksiniz

Ehliyet sonuçları nasıl öğrenilecek?

Ehliyet sonuçları MEB resmi sitesi üzerinden öğrenilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ile birlikte meb.gov.tr üzerinden 23 Aralık ehliyet sonuçlarına ulaşabilecekler.

Ehliyet sonuçlarını sorgulamak için tıklayınız

Direksiyon sınavı ne zaman?

23 Aralık 2017 tarihinde MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınavı 04 Ocak'ta itibariyle açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı direksiyon sınavı içi kesin bir tarih vermezken, bir önceki dönemlere bakıldığında direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ve 22 gün arasında düzenleniyor. Yani ehliyet sınavını başarılı bir şekilde geçen öğrenciler bir an önce direksiyon sınavına hazırlanmaya başlamalı.

Yandan geçen arabalara izin vermek gerekiyor

Araç çalıştıktan sonra ilk olarak gideceği yöne doğru (sol) sinyal vermeleri, kullandıkları güzergahta yanlarından geçen arabalara izin vermeleri gerekiyor.

En önemli kural ise: Sürüş esnasında araç istemsiz olarak “stop” ettirmeme durumudur. Şerit değiştirirken yan aynalardan geçeceği şerite bakmaları ve geçeceği şerite geçmeden önce sinyal vermeleri gerekmektedir.

Ehliyet alacaklar dikkat: Sürücü Kursu Yönetmeliğinde önemli değişiklik
GÜNDEM
Ehliyet alacaklar dikkat: Sürücü Kursu Yönetmeliğinde önemli değişiklik

Ehliyet sınavının geçersiz sayılmasının nedenleri

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

  • - Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi.
  • - e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması.
  • - Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi
  • - Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması.
  • - e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi.
  • - Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

Ehliyetli kişi sayısı açıklandı
GÜNDEM
Ehliyetli kişi sayısı açıklandı

Ehliyette e-sınav dönemi
GÜNDEM
Ehliyette e-sınav dönemi

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'e ithafen
5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi önünde düzenlenen hain terör saldırısında şehit olmuştu Fethi Sekin. Kahraman şehidimizi şehadetinin birinci yılında rahmet ve minnetle anıyoruz...
Enkazdan kurtarılan Doğu Gutalı çocuğun yürek sızlatan feryadı
Esed rejimi ve Rus savaş uçaklarının Doğu Guta'ya düzenlediği yoğun saldırılarda enkazdan kurtarılan çocuğun feryadı yürekleri sızlattı. Doğu Guta'ya geçen 4 gün içerisinde düzenlenen hava ve kara saldırılarında en az 58 sivil hayatını kaybetti, 147 sivil yaralandı.
Kuşlara fısıldayan adam…
Kuş gözlemcisi olan 58 yaşındaki Christian Moullec, microlight tipi uçağıyla kuş sürüleriyle birlikte uçuyor. Bu özel deneyimini, çocuklarla, yaşlı insanlarla paylaşarak onların da mutlu olmasını sağlıyor. Araca monte edilen kameralar ile siz de bu müthiş uçuşa eşlik edebilirsiniz.
Hollanda'da sosyal deney: Kur'an diye İncil okutulursa
Müslümanlara yönelik olarak artan suçlamaların temelsiz olduğunu göstermek isteyen iki genç geçtiğimiz yıllarda Hollanda'da bir sosyal deney gerçekleştirmişti.
Pensilvanya'daki FETÖ'cüler yüzlerini böyle gizledi
FETÖ elebaşı Gülen'in Pensilvanya'da yaşadığı malikanesine FETÖ'cülerin yüzlerini gizleyerek içeri girdiği anlar anbean kaydedildi.
Milyon dolarlık buzağının farkı şaşırtıyor
Samsun'da hayvancılıkla uğraşan Nizamettin Cüre, 1 hafta önce doğan ve üzerinde "ay-yıldız" bulunan buzağısını 1 milyon dolara satışa çıkardı.
Otomobilde ÖTV indirimi
Bazı otomobillerde vergi dilimlerini düşüren düzenleme yapıldı. 2018'de pahalı otomobillerde 13 bin TL daha az ÖTV ödenecek.
Kaleci antrenmanı dediğin böyle olur!
Tayland'ın 27 yaşındaki kale bekçisi Kawin Thamsatchanan'ın antrenman görüntüleri takdire şayan...
İran teyakkuzda!
Geçtiğimiz hafta Çarşamba günü İran'ın Meşhed kentinde başlayarak birçok şehre yayılan gösterilerde kan akmaya devam ediyor. Şu ana kadar 29 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterilerine karşı İran hükümetini savunanlar da sokağa çıktı. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'azınlık' olarak nitelediği protestoculara “İran halkı cevap verecek" açıklamasını yaptı.
Bunu Gördünüz Mü? Hem Gol Hem Basket Attı
Sosyal medyanın en çok konuştuğu penaltıdan, Kazakistan'da aşırı yağışa rağmen oynanan maça kadar yine çok ilginç görüntüler, Tuğçe'nin sunumuyla Bunu Gördünüz Mü?'de...


4 PKK’lı yataklarından böyle alındı
TSK'nın eğittiği Özgür Suriye Ordusu askerlerinin Menbiç'i işgal eden PKK'lılara uykuda sızma yaptığı anlar saniye saniye kaydedildi.
Semayı kaplayan bir feryat…
Suriye'de, Beşşar Esed rejimi katliamlarına devam ediyor. Ülkenin kuzeyindeki İdlib'in bazı köy ve beldelerine düzenlediği hava saldırılarında 9 sivil hayatını kaybetti. Kefer Secne köyünde hayatını kaybeden küçük bir çocuğun ailesinin feryadı, ülkedeki içler acısı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Bu da 'Karadenizli' Patron Bebek
Patron Bebek isimli animasyon filmine Karadeniz şivesiyle dublaj yapıldı. Oğuzhan Uzun isimli kişinin yaptığı dublajlı video görüntüleri izleyenleri gülümsetiyor. 3 bölümden oluşan video serisi sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
‘Dünya’da 2017…
Acı, gözyaşı, mücadele, direniş, ümit ve yolculuk… Özellikle Ortadoğu coğrafyası ve tüm dünyada zulüm, 2017'de de bitmedi!
Cenk Tosun'un gideceğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun'un Everton'a transfer olduğunu öğrenen minik Ahmet'in gözyaşlarına hakim olamaması izleyenleri duygulandırdı.
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.

KAPAT

YUKARI