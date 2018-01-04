MEB ehliyet sınav sonuçları 2018 açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı 23 Aralık gününde yaptırdığı Ehliyet Sınav sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. 23 Aralık günü sınava girenlerin sonuçların ne zaman açıklanacağını sorarken bakanlık sonuçları meb.gov.tr adresi üzerinden açıkladı. Ayrıca E-Devlet şifresi ile ehliyet sınavı sonuçları sorgulamada yapabiliyor.

Sınava girenler 50 soruya cevap verirken, konu dağılımı olarak 3 Trafik, 12 İlk Yardım, 9 Motor ve 6 Trafik Adabı. MEB’in yaptığı sınavların çoğunda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin sınav sistemi olan “4 yanlış 1 doğruyu götürme” yok. Her soru 2 puan değerinde. Bakanlığın sınavı geçme puanı 70. 50 sorudan 35’ini doğru yapan aday, sınavı geçiyor.

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Ehliyet sınav sonuçları 2017 ne zaman açıklanıyor?

MEB'in sınav takviminde yer alan bilgiye göre 23 Aralık günü yapılan Ehliyet Sınavının sonuçları 4 Ocak Perşembe günü açıkladı. Buna göre 23 Aralık 2017'de yapılan Ehliyet Sınav Sorularının sonuçları 4 Ocak 2018'de açıklandı. Ehliyet Sınav Sonuçlarınızı meb.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik no sorgulama ile yapabileceğiniz gibi E-Devlet şifreniz ile ehliyet sınavı sonuçları sorgulamada yapabilirsiniz.

Aşağıdaki tabloda Ehliyet sınav sonuçları 2017 ne zaman açıklanacak sorusunun cevabını MEB'in yayınladığı takviminde görebileceksiniz

Ehliyet sonuçları nasıl öğrenilecek?

Ehliyet sonuçları MEB resmi sitesi üzerinden öğrenilecek. Adaylar T.C. kimlik numaraları ile birlikte meb.gov.tr üzerinden 23 Aralık ehliyet sonuçlarına ulaşabilecekler.

Ehliyet sonuçlarını sorgulamak için tıklayınız

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Direksiyon sınavı ne zaman?

23 Aralık 2017 tarihinde MEB tarafından düzenlenen ehliyet sınavı 04 Ocak'ta itibariyle açıklanması bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı direksiyon sınavı içi kesin bir tarih vermezken, bir önceki dönemlere bakıldığında direksiyon sınavı, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 15 ve 22 gün arasında düzenleniyor. Yani ehliyet sınavını başarılı bir şekilde geçen öğrenciler bir an önce direksiyon sınavına hazırlanmaya başlamalı.

Yandan geçen arabalara izin vermek gerekiyor

Araç çalıştıktan sonra ilk olarak gideceği yöne doğru (sol) sinyal vermeleri, kullandıkları güzergahta yanlarından geçen arabalara izin vermeleri gerekiyor.

En önemli kural ise: Sürüş esnasında araç istemsiz olarak “stop” ettirmeme durumudur. Şerit değiştirirken yan aynalardan geçeceği şerite bakmaları ve geçeceği şerite geçmeden önce sinyal vermeleri gerekmektedir.

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Ehliyet sınavının geçersiz sayılmasının nedenleri

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

- Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi.

- e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması.

- Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi

- Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması.

- e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi.

- Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.

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