MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu Aksaray Valisi olarak atandı

Milli Eğitim Bakanlığının en sevilen bürokratlarından biri olan Hamza Aydoğdu Aksaray Valisi olarak atandı. Yaklaşık 7 yıldır Personel Genel Müdürlüğü görevini yapan Aydoğdu,10 Ocak 1975 tarihinde Bitlis'te dünyaya geldi.

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Hamza Aydoğdu kimdir?

İlk ve Ortaokul eğitimini Ahlat ilçesinde, lise Eğitimini Bitlis Ticaret Lisesinde tamamlayan Hamza Aydoğdu, Kayseri Erciyes Üniversitesinde Muhasebe eğitimi aldıktan sonra yine aynı üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. Hamza Aydoğdu, Yüksek lisansını Van 100. Yıl Üniversitesinde, doktorasını Ankara Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamladı.

Aydoğdu'nun dershane öğretmenliği ve yöneticilik ile başladığı meslek hayatı, Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen olarak geçişi ile devam etti. Hamza Aydoğdu, Bakanlık Müşavirliği, Daire Başkanlığı, Eğitim Grup Başkanlığı ve Genel Müdür Yardımcılığı gibi farklı kademelerde görev yaptı.

Aydoğdu, 10 Haziran 2014 tarihinde İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne asaleten atanmıştır.

Onlarca makalesi var

Bakanlığın pek çok önemli projesinde imzası olan Aydoğdu, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sürecinde de gerek çalışanları gerek öğretmenler gerekse öğretmen aday adayları ile ilişkileri ile ön plana çıkmıştır. Zeki ve çalışkan bir eğitimci olarak tanınmakta, sosyal medyadaki aktifliği, görev alanındaki hareketliliği ve kapısı her daim herkese açık biri olması dolayısı ile sevilen genç bürokratlar arasında yer almaktadır.

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Farklı dönemlerinin değişmeyen isimlerinden olan ve genç yaşına rağmen Bakanlığın hafızası olarak anılan yegâne isimlerden biridir. Eğitim ve kültür; liderlik ve yöneticilik; insan kaynakları yönetimi ve etkili iletişim; motivasyon ve kendini geliştirme; sosyal sorumluluk alanlarında pek çok seminer vermiş yine bu alanlarda onlarca makale yazmıştır.

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