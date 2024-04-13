MEB yeni müfredatı bu ay açıklayacak

Uygulama, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda başlayacak.

Güncellenen müfredatla birlikte ders içerikleri de değişecek. Konular sadeleştirilecek.

TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre, öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarının önü açılacak.

Öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyen sistem oluşturulacak.

Öğrenciler, proje geliştirmeye teşvik edilecek.

Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan müfredatta seçmeli ders sayısı da artırılacak.