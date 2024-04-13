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MEB yeni müfredatı bu ay açıklayacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yeni öğretim programına ilişkin çalışmanın sonuna geldi.

09:30 - 13/04/2024 Cumartesi
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Yeni müfredatta ders içerikleri sadeleşecek, saatlerde değişiklik olmayacak.

Uygulama, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda başlayacak.

Yeni müfredatın sloganı; ‘İyi insan yetiştirmek’ olacak.

Güncellenen müfredatla birlikte ders içerikleri de değişecek. Konular sadeleştirilecek.

TRT Haber’in aktardığı bilgilere göre, öğrencilerin, öğrendikleri bilgileri günlük hayatta kullanmalarının önü açılacak.

Yeni müfredatta, ‘Bütünleşik Eğitim Modeli’ esas alınacak.

Öğrencilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyen sistem oluşturulacak.

Öğrenciler, proje geliştirmeye teşvik edilecek.

Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak olan müfredatta seçmeli ders sayısı da artırılacak.





#MEB
#Müfredat
#Milli Eğitim Bakanlığı
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