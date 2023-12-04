MEB'den 'Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi' projesi

Milli Eğitim Bakanlığı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü iş birliğinde, 'Din Öğretiminde Dayanıklı Sınıflar Hareketi Projesi'ni başlattı.
Projenin, Ankara’daki Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nde gerçekleştirilen çalıştayına Bakan Yusuf Tekin de katıldı. Tekin, Türkiye'nin depremler açısından zor bir coğrafyada olduğunu dile getirerek, depremlere karşı hazırlıklı olmanın bir zorunluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin son 10 yılda çevresinde yaşanan çatışmalardan, Covid-19 pandemisine ve 6 Şubat'ta yaşanan depremlere kadar birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını bildiren Tekin, özellikle depremden sonra eğitim-öğretim sürecini kısa bir sürede yeniden başlattıklarını aktardı.