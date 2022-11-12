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ANKARA

MEB'den 'kariyer sınavı' suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı' hakkındaki kamuoyunu yanıltıcı iddialar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Haber Merkezi DHA
MEBden kariyer sınavı suç duyurusu
MEB'den 'kariyer sınavı' suç duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, “Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı” hakkındaki kamuoyunu yanıltıcı iddialar nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan “Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı”nın şaibeli olduğu, söz konusu sınav hakkında öğretmenler arasında, sınav sorularının elden ele dolaştığı, bazı sendikaların sınav kitapçığı dağıttığı ve sınavda çıkan soruların da dağıtıldığı iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) harekete geçti.

MEB, söz konusu gerçeğe aykırı iddiaları yayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, “Söz konusu yalan haberlerin amacının, kariyer basamaklarında ilerlemek isteyen ve Kariyer Basamakları Yazılı Sınavına bu amaçla başvuran en az 600 bin öğretmenin zihninde sınav ile ilgili kuşku ve endişe oluşturmak olduğu hususu her türlü izahtan varestedir. Bu iddiaların kimler tarafından yayıldığı hususunun Cumhuriyet Başsavcılığınızca yapılacak incelemeler neticesinde tespit edilebileceğini düşünüyoruz” ifadeleri kullanıldı.

İlgili şikayet dilekçesinde ayrıca, öğretmenler arasında söz konusu sınava olan ilginin bu kadar yüksek olmasının birtakım çevrelerin rahatsızlığına neden olduğuna, bu çevrelerce sınava başvuru yapılmaması yönünde yapılan çağrıların karşılık bulmaması üzerine, sınava başvuru yapan öğretmenlerin zihninde sınavın güvenirliği hakkında şüphe doğurmak üzere gerçeğe aykırı ve dayanaksız iddialar yayılmaya başlandığına işaret edilerek, “Bu iddialarının herhangi bir somut dayanağı olmadığı, yalnızca söylentiler üzerinden sınav hakkında olumsuz algı oluşturmaya çalışıldığı sınava girmek için başvuruda bulunan öğretmenler arasında infial oluşturmayı amaçlandığı açıktır” ifadesine yer verildi.

Yapılan suç duyurusunda, yalan haberi yayan kişiler tarafından halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu işlendiği savunuldu.

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