Gündem MEBden Türk işaret dili portalı İlk kez hazırlandı
EĞİTİM

MEB'den Türk işaret dili portalı

MEB'den 'Türk işaret dili' portalı: İlk kez hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, işitme engelli öğrenciler ve işaret dilini öğrenmek isteyen vatandaşlar için ilk kez hazırlanan Türk İşaret Dili Eğitim Portalı'nı kullanıma açtı. "Tid.meb.gov.tr" adresinden kullanıma açılan portalla Türkiye'de ortak işaret dilinin oluşturulmasına, bunun doğru ve kolay öğrenilmesine, kavram zenginliği oluşturularak yazılı ve sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Haber Merkezi AA
Parmak alfabesinin de anlatıldığı portalda, her eğitim için sınav, sınav sonrası puanlama ve değerlendirme yapılabilecek.
Parmak alfabesinin de anlatıldığı portalda, her eğitim için sınav, sınav sonrası puanlama ve değerlendirme yapılabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) işitme engelli öğrenciler ve işaret dilini öğrenmek isteyen tüm vatandaşlar için ilk kez hazırlanan Türk İşaret Dili Eğitim Portalı kullanıma açıldı.

Bakanlık, 5 bin kelimeden oluşan, görsel ve video destekli güncel Türk İşaret Dili Sözlüğünü de hizmete sundu.

Kur'an kursu öğrencileri işaret dili öğreniyor
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Kur'an kursu öğrencileri işaret dili öğreniyor

MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Türk işaret dilinin doğru ve kolay öğrenilebilmesi için yürütülen çalışmalara bir yenisi eklendi.

İlk kez 2015'te hazırlanan ve 2 bin 607 kelimeden oluşan Türk İşaret Dili Sözlüğü güncellendi. Anlatımı görsellerle desteklenen yeni sözlükte 5 bin kelime bulunuyor.

İki cilt olarak basılan sözlükteki her işaret için lise ve üniversite öğrenimini tamamlamış yetişkin işitme engellilerin desteğiyle videolar hazırlandı.

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Sağlık çalışanlarına işaret dili eğitimi

Türk İşaret Dili Eğitim Portalı kullanıma açıldı

Bakanlık, yeni sözlüğü ve işaret dili eğitimlerini 7'den 70'e tüm vatandaşların kullanımına sunmak amacıyla TÜBİTAK iş birliğinde ilk kez Türk İşaret Dili Eğitim Portalı'nı hayata geçirdi.

Türk İşaret Dili Sözlüğü'nü bu portal üzerinden dijital ortama aktaran Bakanlık, sözlüğün tüm işaret dili eğitimlerinde kullanılabilmesine imkan tanıdı.

"tid.meb.gov.tr" adresinden kullanıma açılan portalla Türkiye'de ortak işaret dilinin oluşturulmasına, bunun doğru ve kolay öğrenilmesine, kavram zenginliği oluşturularak yazılı ve sözlü anlatım becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Herkes Türk işaret dilini öğrenebilecek

Portalda Türk işaret dilinin gelişiminden güncel sorunlarına uzanan, etkileşimli, video ve sınavlarla zenginleştirilmiş bir içerik sunuluyor.

İşitme engelli öğrenciler, öğretmenler ve isteyen tüm vatandaşlar, görsel ve videolarla desteklenen 43 eğitim ve 14 ana eğitim temasının yer aldığı portal üzerinden Türk işaret dilini öğrenebilecek. Parmak alfabesinin de anlatıldığı portalda, her eğitim için sınav, sınav sonrası puanlama ve değerlendirme yapılabilecek.

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