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MEB'in "Zanaat Atölyeleri"ne öğrencilerin ilgisi artıyor

MEB'in "Zanaat Atölyeleri"ne öğrencilerin ilgisi artıyor

14:564/03/2025, Salı
G: 4/03/2025, Salı
AA
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Zanaat atölyeleri, öğrencilere meslek alanlarına dair temel becerileri keşfetme fırsatı sunuyor.
Zanaat atölyeleri, öğrencilere meslek alanlarına dair temel becerileri keşfetme fırsatı sunuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 81 ilde açılan "Zanaat Atölyeleri"ne öğrencilerin ilgisinin arttığı bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bakanlığa bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında en az 7'nci sınıfta öğrenim gören öğrenciler, valiliklerce uygun görülen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında açılan "zanaat atölyeleri"ne ücretsiz katılabiliyor.


Hafta içi ve hafta sonu mesleki alanlarda temel becerileri keşfetme fırsatı sunan atölyelere öğrencilerin ilgisi her geçen gün artıyor.


Atölyelerde, "bilişim teknolojileri, el sanatları teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi, grafik ve fotoğraf, gıda teknolojisi, metal teknolojisi, mobilya ve iç mekan tasarımı, radyo-televizyon, konaklama ve seyahat hizmetleri, moda tasarım teknolojileri, tarım ve yiyecek-içecek hizmetleri" olmak üzere 12 farklı alanda hazırlanan 147 modüler kurs veriliyor.


Öğrenciler, atölyelerde, dondurma üretiminden temel fotoğraf çekimine, analog devre elemanlarından kirkitli dokumaya, dijital tasarımdan iş hayatında iletişim tekniklerine geniş bir yelpazede ders alabiliyor.


Meslekleri yakından tanıma ve deneyimleme fırsatı sunan atölyeler, öğrencilere ilgi alanlarını ve yeteneklerini keşfetme imkan sunuyor.


Atölyeler, öğrencilerin temel yaşam becerilerini geliştirmelerinin yanı sıra kariyer planlarını daha bilinçli yapmalarına da yardımcı oluyor.


Uygulamalı eğitim modeliyle desteklenen atölyeler, mesleki gelişimi teşvik ederken öğrencilere yaşam boyu öğrenme bilinci kazandırmayı hedefliyor.


Zanaat atölyelerine başvurular,
. adresinden yapılabiliyor.


#Milli Eğitim Bakanlığı
#Zanaat Atölyeleri
#eğitim

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