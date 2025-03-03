YKS başvuruları bugün sona eriyor: ÖSYM Başkanı Ersoy hatırlattı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.
Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Kıymetli kardeşlerim, YKS başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Başvurusunu daha gerçekleştirmemiş adaylarımıza başvurularını son dakikalara bırakmamalarını hatırlatır, tüm adaylarımıza emeklerinin karşılığını alacakları bir sınav süreci dilerim."
İşte sınav takvimi
2025 YKS başvuruları 6 Şubat’ta başlamış, sınav başvurularının 3 Mart'a kadar devam edeceği açıklanmıştı.
Sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 450 TL olarak belirlendi.
YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.