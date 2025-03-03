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YKS başvuruları bugün sona eriyor: ÖSYM Başkanı Ersoy hatırlattı

YKS başvuruları bugün sona eriyor: ÖSYM Başkanı Ersoy hatırlattı

11:113/03/2025, lundi
G: 3/03/2025, lundi
AA
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Kıymetli kardeşlerim, YKS başvuru işlemleri bugün sona eriyor. Başvurusunu daha gerçekleştirmemiş adaylarımıza başvurularını son dakikalara bırakmamalarını hatırlatır, tüm adaylarımıza emeklerinin karşılığını alacakları bir sınav süreci dilerim."

İşte sınav takvimi

2025 YKS başvuruları 6 Şubat’ta başlamış, sınav başvurularının 3 Mart'a kadar devam edeceği açıklanmıştı.

Sınav ücretleri (TYT/AYT/YDT her biri için) 450 TL olarak belirlendi.

Adaylar,
internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek. Buna göre; Haziran ayının ilk haftasından itibaren YKS sınav giriş yerlerinin erişime açılması bekleniyor.

YKS kapsamında, 21 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.



#başvuru
#ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy
#YKS
#Üniversite
#sınav

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