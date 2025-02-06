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ÖSYM duyurdu: 2025 YKS başvuruları başladı

ÖSYM duyurdu: 2025 YKS başvuruları başladı

15:246/02/2025, Perşembe
AA
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YKS, 21-22 Haziran'da yapılacak.
YKS, 21-22 Haziran'da yapılacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 21-22 Haziran'da yapılacak 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının alınmaya başladığını duyurdu. Adaylar YKS 2025 başvurularını nasıl yapacak? İşte detaylar...

YKS başvuru nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

YKS başvuru ücreti ne kadar?

YKS başvuru 2025 ücreti, başvuru kılavuzuyla birlikte belli oldu. YKS Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : 450,00 TL olarak belirlendi.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresindeki açıklamalar doğrultusunda başvuru işlemlerini tamamlayacak.

YKS oturumları ne zaman yapılacak?

Üniversiteye girebilmek için yarışacak olan adaylar, 21 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT), 22 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılım sağlayacak.



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