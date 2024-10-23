MEBİ'yle YKS'ye hazırlık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacına karşılık hazırlanan Bireysel Öğrenme Platformu - MEBi'yi tanıttı. Bakan Tekin, Gazi Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programdaki yaptığı konuşmada, EBA platformuyla istenilen bütün bilgilere ulaşılabildiğini, bazen okul dışında paylaşılanın yanında yardımcı kaynaklara müracaat edildiğini gördüklerini dile getirdi. Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yardımcı kaynaklar bizim açımızdan sıkıntılı. Altını çizerek söylüyorum bu yardımcı kaynaklar yani Bakanlığın bastıkları dışında hiçbirisi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış değildir. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız bunların hiçbirisini görmemiştir. Size bu konuda en doğru bilgi verecek bizim okullarımızdaki öğretmenlerimiz."

Liselere geçiş sınavını Bakanlığın, üniversiteye geçiş sınavını ise ÖSYM'nin yaptığını anımsatan Tekin, sınavlarda sorulacak soruların tamamının müfredatta yer aldığını bildirdi. Yaklaşık 1,5 yıldır eğitim teknolojilerindeki yeni gelişmelerin sisteme adapte edildiği bir uygulama için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Tekin, "Tanıtımını yaptığımız şey aslında yapay zeka uygulamasıyla geliştirilmiş bir model. İnanıyorum ki size gerçekten çok faydası olacak. 10, 11 ve 12. sınıftaki öğrencilerimizin YKS sınavlarına yönelik yoğun bir biçimde kullanacağını tahmin ediyorum." dedi. Bakan Tekin, bütün bu çalışmaları yaparken eğitimde fırsat eşitliliğini maksimum düzeye çıkarmak istediklerini, öğrencilere-velilere ilave külfet oluşturmadan hizmetleri bu site içinde vereceklerini belirtti. Uygulamayı sürekli geliştireceklerini vurgulayan Tekin, şu anda uygulamada 250 öğretmenin yer aldığını söyledi.