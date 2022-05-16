Meçhul kitaplar hazine çıktı

13-15 Mayıs arasında düzenlenen 8. TDV Gençlik Fuarı’ndaki “Kudüs’te Osmanlı El Yazmaları” Sergisi yoğun ilgi gördü. Sergide yer alan ve Osmanlı’nın en meşhur Şeyhülislamı Tosyalı Seyit Ahmet’e ait olan esere iki yıllık bir çalışmanın sonucunda Kudüs’te ulaşıldı. Bülent Ecevit Üniversitesi Ahde Vefa Topluluğu öğrenci kulübü tarafından hazırlanan sergide dört kitap yer alıyor. Sergide ilk defa gösterilen eserlerin içerisinde Rahatu’s Sâlihin ve Savâikul Munafîkîn, Risâle-i Gazvini, Muidulli’s salah, İsâgoci ve Tarik-i Sa’di, Mezhebi Hanefî ile Meşrebi Kalenderi şerhi olan notlar bulunuyor.

İKİ YIL SONUNDA ULAŞTIK

Esere ulaşma süreçlerini Yeni Şafak’a anlatan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Sema Çelem, “2017 yılındaki Kudüs ziyaretimizden dönüşte Kudüs’te bir akademisyen olarak çalışmanın imkanlarını araştırmaya başladık. İki ülkenin ortak mazisi, bizi Kudüs Üniversitesi Kütüphanesi’ne ulaştırdı. Resmi yazışmalar sonucunda üniversitesi kütüphanesinden Osmanlı döneminden kalma el yazmalarının varlığından ve bu eserlerin kime ait olduğunu tespit konusunda yardıma ihtiyaç duyduklarından haberdar olduk. Gelen davetle 2019 yılının Eylül ayına kadar süren çabalarımız neticesinde mutlu sona ulaştık. Araştırmalarımız Batı Şeria’nın Abu Dis Bölgesinde bulunan Kudüs Üniversitesi Kütüphanesi’nde on beş gün boyunca devam etti. Çalışma arkadaşlarım Dr. Hatice Avcı ve Sezer Mert Karakuş ile beraber araştırmalarımızı tamamlayarak kitaplara ve el yazmalarına ulaştık. Üzerinde ‘meçhul’ kaydı bulunan 30 civarı eserin ismini ve müelliflerini tespit ederek fotoğrafladık. Bu eserler içinde, biri Osmanlı’nın en meşhur şeyhülislâmı Ebusuud Efendi’ye ait defter, diğeri Ali B.İbrahim el-Kastomonî’ye ait bir namaz risalesi vardı” dedi.

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Sema Çelem

İLK DEFA SERGİLENİYOR

Bu çalışmanın ‘Kudüs için ne yapabilirim’ sorusundan sonra ortaya çıktığını belirten Çelem sözlerine şöyle devam etti: “Bu sergi, ‘bir akademisyen olarak dini ve milli bağımızın bu kadar sıkı olduğu Filistin bölgesi ve Mescidi Aksa için ne yapabiliriz?’ sorusunun cevabı olarak ortaya çıktı. Serginin adını daha Kudüs’teyken Duvarın Arkası olarak planlanmıştık. Çünkü Osmanlı dönemine ait olan el yazması eserlere ‘utanç duvarı’ olarak bilinen ve Kudüs halkının Doğu Kudüs- Batı Şeria olarak ikiye bölen duvarın arkasından kavuşmuştuk. Yaptığımız çalışmalarla Mescid-i Aksa’nın esaretine dikkat çekmek, Kudüs ve Filistin meselesini, çözüm odaklı çalışmaların yapılabileceği en yetkin merci olan üniversite camiasının gündeminde tutmak istiyoruz. İstanbul’da ilk defa sergileniyor olması da bizim için çok manidar.”