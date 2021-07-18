Gündem Meclis 1 Ekime kadar tatile girdi
POLİTİKA

Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi

Turizm Teşvik Kanunu'nun TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından, Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. TBMM, gündemdeki düzenlemeleri yasallaştırmak için 24 saat 26 dakika aralıksız çalıştı.

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Meclis 1 Ekime kadar tatile girdi
TBMM

Meclis, çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara vermeden önce ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni kanunlaştırmak için yoğun mesai yaptı.

Aralıksız 24 saat mesai

Haftalık çalışma günleri dışında cuma, cumartesi ve bugün de çalışmalarına devam eden Genel Kurulun, dün saat 14.00'te başladığı son gün mesaisi ise aralıksız 24 saati aştı.

1 Ekim'e kadar tatil

Kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, birleşimi, Anayasa ve İçtüzük gereğince, 1 Ekim Cuma günü saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı. TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

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