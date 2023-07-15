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Meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun kabul edilerek yasalaşmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

00:25 . 15/07/2023 Cumartesi
DHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda oylamaya sunuldu.

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na bağlı genel bütçe gelir tahmini toplam 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin lira artırılmasını öngören teklif, oylama sonucu kabul edilerek yasalaştı.

Teklifin yasalaşmasının ardından ise TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder birleşimi 1 Ekim Pazar günü toplanmak üzere kapattı.



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