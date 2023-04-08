Meclis 37 yasayla final yaptı

TBMM Genel Kurulu.
Cumhuriyet tarihinin en uzun yasama dönemini geride bırakan Meclis, 27. Dönem’de toplumun ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemeleri hayata geçirmek için yoğun çalışma yürüttü. Tarihinde ilk kez bir dönemi 6’ncı yasama yılına girerek geride bırakan TBMM, son yasama yılında milyonları ilgilendiren 37 düzenlemeyle final yaptı. Milyonlara nefes aldıran düzenlemelerden önemlileri şöyle:
Meclis, 20 yılı aşan EYT sorununu çözdü, 2 milyon 200 bin kişi emeklilik hakkı kazandı.
Cumhuriyet tarihinin en büyük kamu borcu yapılandırmasının önü açıldı.
Kamuda çalışan 458 bin sözleşmeli personele kadroya geçiş imkânı tanıyan yasa teklifi geçti.
Finlandiya’nın NATO’ya katılmasına dair kanun teklifi, kabul edildi.
Afet Yeniden İmar Fonu kuruldu.
Cemevlerine yönelik düzenleme yapıldı..