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Meclis arşivinde en çok ‘miras’ arıyoruz

Meclis arşivlerinde en çok Osmanlı’da bankada kalmış para ve miras kalan taşınmazlar araştırılıyor. Yeni Şafak’ın edindiği bilgiye göre bu araştırmaların ve merakın nedeni 1. Dünya Savaşı dönemindeki boşlukta emeklilik, istimlak ve bloke edilmiş para gibi konularda hak mahrumiyetlerinin oluşması.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Meclis arşivinde en çok ‘miras’ arıyoruz
Arşiv

Meclis arşivlerinde en çok yapılan aramalar nüfus, askerlik şube, aşiretlerin yanı sıra Osmanlı’da bankada kalmış para ile taşınmazlar konuları oldu. TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı internet ortamında yapılan bütün araştırma faaliyetlerine dönük kayıtların istatistiği verilerini tutuyor. Araştırmacılar üye olurken çalışma konularını da yazıyor. Aranılan konu başlıkları, arşiv belgelerinin referans bilgileri, sorgu sayısı, belge yükleme, indiren kişilere ait bilgiler elde edilebiliyor.

Araştırmacılar Meclis nKütüphanesi’nden özel izinle nistedikleri kitapları alabiliyor.nYılda ortalama 20 bin kitap nokuyucuların hizmetine nsunuluyor.
Araştırmacılar Meclis nKütüphanesi’nden özel izinle nistedikleri kitapları alabiliyor.nYılda ortalama 20 bin kitap nokuyucuların hizmetine nsunuluyor.

PARA, TAŞINMAZ, SEYYİD SEÇERESİ

Meclis arşivlerinde en çok aranan anahtar kelimelere ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı Başkan Yardımcısı Azmi Güler, şu sıralamayı yaptı: Nüfus, mülkiyet, muhacir-iskân, vakıf istihkak sahipleri, askeri şube, Osmanlı’da bankada kalmış para, murislerine ait taşınmazlar, aşiretler-kabileler-seyyid şeceresi, şeriyye sicili, sicili ahval, beratlar (emr-i hümayun) ve askeri tarih arşiv belgeleri.

NE İÇİN ARATILIYOR?

Arama konularının nedenlerine ilişkin Yeni Şafak’a bilgi veren yetkililer şöyle konuştu: I. Dünya Savaşı dönemi meydana gelen boşluklar bazı hak mahrumiyetlerine yol açmıştır. Bunlar emeklilik, istimlak, bloke edilmiş paralar gibi konuları kapsamaktadır. Yurt dışında olup parası Osmanlı Bankası’nda kalmış olanların ve Osmanlı toprağı olan Mısır’dan geri gelip Türkiye’ye yerleşen bazı ailelerin veraset bakımından sorunları devam etmiştir. Selanik göçü örnek olarak verildiğinde göç edenlerin mevcut banka hesapları haklarının temini çabaları mevcuttur. Bugün yabancı uyruklu araştırmacılara bakıldığında hak arama araştırmacısı olarak Irak ve Suriye vatandaşları ilk sıralarda yer almaktadır.

TBMM arşivi, elektronik ortamda
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TBMM arşivi, elektronik ortamda

TBMM'nin arşivi halka açılıyor
GÜNDEM
TBMM'nin arşivi halka açılıyor
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