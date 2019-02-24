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POLİTİKA

Meclis başkanını seçiyor

Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için istifa etmesinin ardından Meclis, bugün başkanını seçecek. AK Parti’nin adayı Mustafa Şentop, 3. turda MHP’nin desteğiyle Meclis Başkanı olacak.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları dün sona erdi. Meclis, bugün toplanarak yeni başkanını seçecek. AK Parti’nin adayı Mustafa Şentop 3’üncü turda MHP’nin desteğiyle yeni Meclis Başkanı olacak.

SÜREÇ SALI GÜNÜ BAŞLADI

Cumhur İttifakı’nın AK Parti İstanbul adayı Binali Yıldırım, 18 Şubat’ta Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Salı günü istifasının Meclis Genel Kurulu’nda okunmasıyla yeni başkan seçilmesi için süreç başladı.

ADAY BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Yeni başkan seçilinceye kadar TBMM Başkanvekilleri arasında en yaşlı olan Celal Adan, “Başkan Vekili” sıfatıyla TBMM Geçici Başkanı oldu. Bu süreçte, partiler Meclsi Başkan adaylarını Meclis Başkanlığı’na iletti. TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop, AK Parti’nin adayı olarak başvurusunu yaptı. CHP’nin adayı Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti’nin adayı Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, HDP’nin adayı ise İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü oldu. MHP, başkanlık seçimlerinde AK Parti’nin adayını destekleyecek.

GENEL KURUL’DA SANDIK KURULACAK

  • Meclis iç tüzüğüne göre Meclis Başkanı adayları, Meclis üyeleri içinden, TBMM Başkanı’nın istifası sonrasında Genel Kurulun toplandığı günden itibaren 5 gün içinde Başkanlık Divanı’na bildirilmesi gerekiyordu. Bu süreç dün sona erdi. TBMM Genel Kurulu takvim uyarınca yeni TBMM Başkanı bugün yapacağı seçimle belirleyecek.

SEÇİMLER GİZLİ OYLAMAYLA

Gizli oyla yapılacak seçimlerde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, Başkan seçilecek. AK Parti’nin adayı Şentop MHP’nin desteğiyle 3’üncü turda TBMM’nin yeni başkanı olacak.

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