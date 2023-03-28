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Meclis Başkanlığı’nı bize bırakın!

CHP lider Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinin ardından yaşanan CHP-İYİ Parti gerginliği devam ediyor. Altılı Masa'da şimdi de Meclis Başkanlığı makamının kimde olacağı kavgası çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, TBMM Başkanlığı’na talip olacağı öğrenildi.

Uğur Duyan
04:00 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Altılı Masa, (Arşiv)

Altılı Masa, (Arşiv)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinden sonra suların durulmadığı CHP-İYİ Parti hattında gerginlik sürüyor. 6'lı Masa'da şimdi de Meclis Başkanlığı makamının kimde olacağı kavgası çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Meclis'te muhalefetin çoğunluğu sağlaması halinde TBMM Başkanlığı’na talip olacağı öğrenildi. Altay'ın uzunca bir süredir Meclis Başkanı olmak istediği ve yakın çevresine “Ben Meclis Başkanı olacağım” dediğine dikkat çeken İYİ Partililer, CHP'nin hem Cumhurbaşkanlığı hem de Meclis Başkanlığı koltuğuna talip olmasının “siyasetten yakışıksız” olacağı kanısında.



#Altılı Masa
#Millet İttifakı
#Kemal Kılıçdaroğlu
#TBMM Başkanlığı
#Engin Altay
#CHP
#İYİ Parti
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