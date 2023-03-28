Meclis Başkanlığı’nı bize bırakın!

Altılı Masa, (Arşiv)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilmesinden sonra suların durulmadığı CHP-İYİ Parti hattında gerginlik sürüyor. 6'lı Masa'da şimdi de Meclis Başkanlığı makamının kimde olacağı kavgası çıktı. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın Meclis'te muhalefetin çoğunluğu sağlaması halinde TBMM Başkanlığı’na talip olacağı öğrenildi. Altay'ın uzunca bir süredir Meclis Başkanı olmak istediği ve yakın çevresine “Ben Meclis Başkanı olacağım” dediğine dikkat çeken İYİ Partililer, CHP'nin hem Cumhurbaşkanlığı hem de Meclis Başkanlığı koltuğuna talip olmasının “siyasetten yakışıksız” olacağı kanısında.