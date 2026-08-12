Meclis bu yasama yılında 21 kanun çıkardı

TBMM Genel Kurulu, 1 Ekim 2025’te başlayan 28’inci Dönem 4’üncü Yasama Yılı’nda yoğun bir çalışma yürüttü. 10 ayı aşan mesaisinde Genel Kurul’da 21 kanun teklifi yasalaşırken, 15 uluslararası anlaşma da kabul edildi. Yasama yılında emekli aylıklarından trafik güvenliğine, yargıdan çocukların korunmasına, siber güvenlikten şehit ve gazi haklarına kadar milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenlemeler hayata geçirildi.

BÜTÇE ARALIK MESAİSİNİN ANA GÜNDEMİYDİ

Yasama yılının ilk bölümünde tarım arazilerinin daha etkin kullanılması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapıldı. Şehit yakınları ve gazilerin mali, sosyal ve özlük haklarına ilişkin düzenlemeler de yasama yılının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. Aralık ayında ise Meclis’in gündemini 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu oluşturdu. Yoğun bütçe görüşmelerinin ardından 2026 yılı bütçesi Genel Kurul’da kabul edilerek yasalaştı. Yeni yılın başlamasıyla birlikte yargı ve trafik düzenlemeleri Meclis gündeminin öne çıkan başlıkları oldu.

SİBER GÜVENLİK VE ÖĞRENCİ AFFI

Yasama yılının yaz aylarındaki bölümünde siber güvenlik, yükseköğretim ve güvenlik alanındaki düzenlemeler öne çıktı. Uzman erbaşların özlük ve emeklilik haklarına ilişkin düzenlemeler de Genel Kurul’dan geçen kanunlar arasında yer aldı. 12’nci Yargı Paketi kapsamında ise yargı süreçlerinin hızlandırılmasına yönelik çeşitli düzenlemeler yapıldı.

YASAMA YILININ SON DÜZENLEMESİ

Meclis’in yaz tatiline girmeden önceki son döneminde çalışma hayatı ve çocukların korunmasına yönelik düzenlemeler de yasalaştı. Meclis’in yasama yılındaki son önemli düzenlemelerinden biri ise “Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun” oldu.

15 anlaşma kabul edildi

Genel Kurul, kanunların yanı sıra Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası anlaşmaları da görüştü. Yasama yılında 15 uluslararası anlaşmanın kabul edilerek yürürlüğe girmeleri için gerekli süreç tamamlandı. Kabul edilen anlaşmalar arasında Türkiye-Maldivler Tercihli Ticaret Anlaşması, Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması ve Türkiye-Malta Denizcilik Anlaşması gibi düzenlemeler de yer aldı.

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