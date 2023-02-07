Meclis çalışmalarına ara verildi

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AFAD’da açıklama yaptı.
TBMM Genel Kurulu, deprem nedeniyle çalışmalarına bu hafta ara verecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem sonrasında toplanan Meclis Danışma Kurulu’nun ittifakla Meclis Genel Kurulu’nun çalışmalarını bir hafta ertelendiğini açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da “Siyasi partilerin uzlaşmasıyla bu hafta Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara vermeyi kararlaştırdık” dedi. Elitaş, milletvekillerin bölgedeki insanların yanında olmak, onların acılarını paylaşmak onlara destek olmak üzere görevlendirileceğini de sözlerine ekledi.