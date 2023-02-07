Meclis çalışmalarına ara verildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, depremler sonrasında “birlik ve beraberlik” vurgusu yaptı. Kahramanmaraş depreminin son bir asırda yaşanan 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaket olduğunu belirten Erdoğan, “Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket günlerini de geride bırakacağız. Gün; 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür” dedi.