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Meclis çalışmalarına ara verildi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AFAD’da açıklama yaptı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem sonrasında toplanan Meclis Danışma Kurulu’nun ittifakla Meclis Genel Kurulu’nun çalışmalarını bir hafta ertelendiğini açıkladı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 7/02/2023 Salı
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AFAD’da açıklama yaptı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu AFAD’da açıklama yaptı.

TBMM Genel Kurulu, deprem nedeniyle çalışmalarına bu hafta ara verecek. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, deprem sonrasında toplanan Meclis Danışma Kurulu’nun ittifakla Meclis Genel Kurulu’nun çalışmalarını bir hafta ertelendiğini açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da “Siyasi partilerin uzlaşmasıyla bu hafta Genel Kurul çalışmalarına bir hafta ara vermeyi kararlaştırdık” dedi. Elitaş, milletvekillerin bölgedeki insanların yanında olmak, onların acılarını paylaşmak onlara destek olmak üzere görevlendirileceğini de sözlerine ekledi.


#TBMM
#Deprem
#Mustafa Şentop
#Mustafa Elitaş
39 dakika önce
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Meclis çalışmalarına ara verildi
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