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Meclis ‘dijital telif’ mesaisinde

Uğur Duyan
04:00 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:34 - 22/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Dijital telif yasası için çalışmalar başladı. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, dijital telif yasasına altlık teşkil edecek çalışmaların tamamlaması için ilgili kurum ve kuruluşları dinleme kararı aldı. Komisyon, bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ile Rekabet Kurumu Başkanlığı yetkililerini dinleyecek. Edinilen bilgiye göre, dijital telif yasasa teklifine altlık teşkil edecek düzenlemelere dair rapor hazırlayacak olan komisyon, yasama yılı bitmeden çalışmasının çıktılarını kamuoyu ile paylaşacak. Hazırlanan rapor dijital telif yasasına altlık teşkil edecek. Komisyon haziran ayı içinde Google'ın temsilcilerini de dinleyecek. Komisyonla iş birliği yapabileceklerin kaydeden Google yetkilerinin sunacağı raporla birlikte milletvekilleri arama motorlarında, düzenlemenin dijital telife ilişkin kısmını büyük ölçüde tamamlamayı umuyor. Komisyonda, bant daraltma dahil çeşitli yaptırımlar ele alınacak. Önümüzdeki hafta çarşamba günü ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu komisyona gelecek. X ve TikTok ile ilgili bilgilendirmede bulunacak.



#TBMM
#Teknoloji
#Telif
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