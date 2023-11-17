Meclis gereğini yapacak

Özgür Özel, Numan Kurtulmuş.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP’li Can Atalay kararı nedeniyle yargıda ortaya çıkan sorunun çözümü konusunda Meclis’i işaret ederek “Bu örnek üzerinden ümit ederim ki hiçbir önyargı içinde olmaksızın yeni bir anayasal değişikliğin yapılması mümkün olur. TBMM gündemine hakimdir ve kendi öncelikleri içerisinde bu konuda gereğini yapacaktır” mesajı verdi.
MECLİS GÖREVLENDİRİLEMEZ
Kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan siyasi parti gruplarına başlattığı iade-i ziyaretlerine devam eden Kurtulmuş, dün de SP, CHP, AK Parti TBMM gruplarını ziyaret etti. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüştü. AYM ve Yargıtay kararlarını değerlendiren Kurtulmuş, “TBMM, milli iradenin tecelligâhı olarak herhangi bir şekilde başka bir kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir” dedi.