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Gündem

Meclis gereğini yapacak

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi parti gruplarına başlattığı iade-i ziyaretlerine dün de SP, CHP ve AK Parti ile devam etti. Kurtulmuş, Can Atalay hakkındaki yüksek yargı kararları konusunda, "TBMM gündemine hakimdir ve kendi öncelikleri içerisinde gereğini yapacaktır" dedi.

Uğur Duyan
04:00 - 17/11/2023 Cuma
Güncelleme: 01:38 - 17/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Özgür Özel, Numan Kurtulmuş.

Özgür Özel, Numan Kurtulmuş.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, TİP’li Can Atalay kararı nedeniyle yargıda ortaya çıkan sorunun çözümü konusunda Meclis’i işaret ederek “Bu örnek üzerinden ümit ederim ki hiçbir önyargı içinde olmaksızın yeni bir anayasal değişikliğin yapılması mümkün olur. TBMM gündemine hakimdir ve kendi öncelikleri içerisinde bu konuda gereğini yapacaktır” mesajı verdi.

MECLİS GÖREVLENDİRİLEMEZ

Kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan siyasi parti gruplarına başlattığı iade-i ziyaretlerine devam eden Kurtulmuş, dün de SP, CHP, AK Parti TBMM gruplarını ziyaret etti. Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüştü. AYM ve Yargıtay kararlarını değerlendiren Kurtulmuş, “TBMM, milli iradenin tecelligâhı olarak herhangi bir şekilde başka bir kurum tarafından görevlendirilecek bir yer değildir” dedi.


Kurtulmuş'tan infaz sistemine yeni düzenleme sinyali: Kamuoyu vicdanı gözetilerek yeniden gözden geçirilmeli
Kurtulmuş'tan infaz sistemine yeni düzenleme sinyali: Kamuoyu vicdanı gözetilerek yeniden gözden geçirilmeli

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parti ziyaretleri kapmasında AK Parti'yi ziyaret etti. Yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuşan Numan Kurtulmuş, önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Başkanı Kurtulmuş, AYM-Yargıtay gerginliğiyle ilgili, "Kurum ve kuruluşların yetkileri bellidir. TBMM kendi gündemine hakimdir. Ortada 12 Eylül darbe anayasasın getirmiş olduğu bir sorunla karşı karşıyayız. Bu durum Türkiye'nin yeni anayasanın lazım olduğunu gösteren bir örnektir" dedi. Ogün Samast'n tahliyesiyle ilgili de konuşan Kurtulmuş, "Mahkemenin verdiği bir karar var. Burada da infaz sistemiyle ilgili yeni düzenlemeler yapılması lazım. Bütün bunlar yargı sisteminin gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor" dedi.


#TBMM
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#Özgür Özel
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