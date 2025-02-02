Meclis yoğun gündemle başlıyor: 'Türkiye Adalet Akademisi' görüşmeleri sürecek

Teklifin ikinci bölümünde kalan maddelere göre; meslekte fiilen 8 yılını tamamlamış hakim ve savcılar, öğretim elemanı olarak görev yapmak üzere Adalet Bakanı tarafından Türkiye Adalet Akademisine atanabilecek. Akademi bünyesinde Hukuk Araştırmaları Merkezi kurulacak. Ayrıca 18 kişiden oluşacak Eğitim Kurulu, eğitim programlarını belirleyecek. Hakim ve savcı yardımcıları ile hakim ve savcılara yönelik eğitim ve öğretim programları ücretsiz olacak. Genel Kurulda ayrıca, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Aden Körfezi, Somali açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi görüşülecek.





KOMİSYON GÜNDEMLERİ

Genel Kurul çalışmalarının yanı sıra komisyon çalışmaları da bu hafta sürecek. Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerini dinlemek üzere salı günü toplanacak.





Ayrıca, Dilekçe Komisyonu Türkiye'de Finansal Okuryazarlığın Yaygınlaştırılması ve Düzeyin Araştırılması Alt Komisyonu'nda, Ticaret Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı sunum yapacak. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu ise Dijital Dönüşüm Ofisi'ni yetkililerini kabul edecek.



