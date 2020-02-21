Meclis yönetiminde ‘yeni sistem’ istişaresi

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, komisyon başkanları ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. Edilinen bilgiye göre Meclis’te yasama faaliyetlerinin işleyişiyle ilgili daha verimli çalışma ortaya konabilmesi için görüş alışverişinde bulunulan toplantıda komisyon başkanları, özellikle yeni sistemle birlikte milletvekillerinin yasa teklifi hazırlama süreçleri ve komisyonların daha etkin hale getirilmesine yönelik görüş ve önerilerini dile getirdi.

STK VURGUSU

Şentop, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcilerinin komisyon toplantılarına çağrılmalarının önemine işaret etti. Bunun herhangi bir iç tüzük değişikliğine gerek olmaksızın, komisyon başkanlarının inisiyatifiyle mümkün olabileceğini vurguladı.

YABANCI MUHATAPLARINIZI DAVET EDİN

Komisyon başkanlarının diğer ülke parlamentolarındaki muhataplarıyla temas kurmalarının önemine değinen Şentop, “Bilhassa yabancı muhatapların, ülkemize davet edilmesi, farklı illerimizde ağırlanması faydalı olacaktır” dedi. Şentop, böylece farklı odaklarca Türkiye aleyhine oluşturulmaya çalışılan kötü niyetli algıların bozulmasının sağlanacağını ifade etti.

100. YILDA DÜNYAYA MESAJ

Komisyon başkanlarına, Meclis’in 100’ncü yılı çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren Meclis Başkanı Şentop, bu kapsamda yapılacakları anlatırken, etkinliklerde tüm dünyaya verilecek mesajlar bulunacağına işaret etti.