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Meclis’e 21 Şubat’a kadar ara

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis’in 21 Şubat’a kadar ara vereceğini söyledi. Elitaş, “Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 12/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis’in 21 Şubat’a kadar ara vereceğini söyledi. Elitaş, “Depremzedelere yardımcı olabilmek ve acılarını paylaşmak için milletvekillerimizi deprem bölgelerine gönderiyoruz” diye konuştu.


#Deprem
#TBMM
#Mustafa Elitaş
1 saat önce
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Meclis’e 21 Şubat’a kadar ara
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