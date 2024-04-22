Meclis'in bu hafta gündemi fahiş fiyat artışları: Ağır yaptırımlar yolda

Meclis bu hafta bir dizi yeni yasal düzenleme ile oldukça yoğun bir ajandaya sahip.





Fahiş fiyat artışları ve stokçulukla mücadele amacıyla Ticaret Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler, Meclis'in gündemine oturacak.





Fahiş fiyata ağır yaptırımlar Meclis gündeminde





Sunulan 12 maddelik yasa teklifi, mevcut durumda 52 bin 500 lira olan minimum fahiş fiyat cezasını 80 bin liraya yükseltmeyi öneriyor.





Üst sınır ise 100 bin liradan 525 bin liraya çıkarılacak. 2020 yılında yapılan yasal düzenleme ile belirlenen 10 bin lira alt ve 100 bin lira üst sınırın oldukça üstüne çıkılması planlanıyor.





Ayrıca, fahiş fiyat uygulayan ve stok yapan işletmelere uygulanacak olan geçici kapatma cezası da gündemde. Bu ceza, 15 günlük süreyle uygulanabilecek ve kademeli olarak uygulanacak.





Enerji teklifi de ele alınacak





Öte yandan bu hafta Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Meclis’te 23 Nisan Salı günü özel bir oturum düzenlenecek.





Siyasi partilerin temsilcileri onar dakikalık konuşmalar yapacak. Akşam ise 23 Nisan resepsiyonu tertip edilecek.





Meclis gündeminde yerli üretim ve ithal doğal gazın sıvılaştırılarak LNG şeklinde pazarlanabilmesini içeren yasa teklifi de olacak.





Düzenlemede kıyı ve sahiller dışındaki deniz ile göllerde yenilenebilir enerji üretim santrallerinin kurulması da yer alıyor.





Teklifin görüşmeleri bu hafta başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı’nın teşkilat yapısındaki değişikliklerin de bu hafta Meclis Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.











