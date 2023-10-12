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Meclis'te Gazze oturumu: Türkiye'nin öncülüğünde bu sorun çözülecek

TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin genel görüşmeler için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı. Meclis Başkanı Kurtulmuş, "Böylesi birikime sahip olan Türkiye'nin evlatları olarak siyasi partilerin gösterdiği bu dayanışma tarihi adımdır" dedi. Kurtulmuş, "Türkiye olarak çatışmaların durması için çaba gösteriyoruz. Türkiye'nin öncülüğünde bu sorun çözülecek" ifadelerini kullandı.

15:16 . 12/10/2023 jeudi
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:


"Diyoruz ki savaşının genişlemesinin önlenmesi için barış çerçevesinde, Türkiye olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Çoğu ülkeler katliamı görmezden gelirken, tiyatro izler gibi izlerken, öldürülen çocuklar için kıllarını kıpırdatmazken TBMM'nin insani sorumluluğu kuşatmak için bu oturumu üstlenmesi ve bunu kamuoyu ile paylaşması öneme sahiptir. Türkiye'nin öncülüğünde bu sorun çözülecek.


Tarihi bir adım

Bir kez daha bu vesile ile parlamentoda grubu olan partileri ve mensuplarını tebrik ediyorum. Ecdadımız 4 asır boyunca bugünkü Filistin topraklarında farklı insanları bir arada yaşatabilmiş ve bu dönemde bir tek mezhep, kavgası din kavgası olmamıştır. Böylesi birikime sahip olan Türkiye'nin evlatları olarak siyasi partilerin gösterdiği bu dayanışma tarihi adımdır.



Dünyanın barışı Ortadoğu'dur

Değerli kardeşlerim, saygıdeğer vekiller; insanlık tarihini bilenler şunun altını çizecektir. Dünyanın barışı Orta Doğu'nun barışıdır. Orta Doğu'nun barışı da Filistin'dir

Filistin'deki gerilimin ortadan kaldırmak için 3 mesele vardır. Biri 67 sınırlarında başkenti Kudüs olan Filistin devleti kurulmalıdır. İnsanlar hukuk dışı şekilde yerlerinden edilmiştir.


'Kutsal mekanlara saygı gösterilmeli'

Başta Mescid-i Aksa olmak üzere bütün din mensuplarının kutsal mekanlarının korunması ve saygı gösterilmelidir. Bazı bakanların önceliğinde Mescid-i Aksa'nın baskınlara uğraması uluslararası hukuk bakımından kabul edilebilir değildir.

Umuyorum ki sizlerin kararlılığı ile barışı sağlayacak adımların atılması mümkün olur. Her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum."



#TBMM
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