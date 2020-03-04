Meclis’te İdlib oturumu

Meclis, İdlib’e yönelik devam eden Bahar Kalkanı Harekatı’nı kapalı oturumda değerlendirdi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki gizli oturum için Genel Kurul dün saat 15:00’de toplandı.

6,5 saat süren oturumda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekatın askeri boyutu, operasyondaki son durum ve İdlib’in Türkiye’nin güvenliği için stratejik önemi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da krizin çözümü konusunda başta Rusya olmak üzere yürütülen diplomasi konusunda milletvekillerini bilgilendirdi.

Gizli oturumda muhalefet de söz aldı. MHP adına Erkan Akçay, CHP’den Ahmet Ünal Çeviköz ve Mehmet Ali Çelebi, İYİ Parti adına Ahmet Kamil Erozan, HDP adına Tülay Hatımoğlulları Oruç ve Saruhan Oluç konuştu.

TÜM BİLGİLER DEVLET SIRRI

Gizli oturumda tutanakları yeminli stenograflar tuttu. Görüşmede milletvekillerine yardımcı olmak amacıyla sağır ve dilsiz kavaslar görev yaptı. Kapalı oturumun tutanağı daha sonra bir zarfa konularak görevli katip üyelerce mumla mühürlendi ve Meclis arşivine kaldırıldı. Toplantıda konuşulan tüm bilgiler devlet sırrı olarak kabul ediliyor ve katılan milletvekillerinin konuyla ilgili açıklama yapması da yasaklanıyor. Gizli görüşme tutanakları 10 yıl boyunca sır olarak saklanıyor.

Hükümetten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Genel Kurul’da hazır bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da oturuma katıldı. Meclis’te son gizli oturum 2011’de gerçekleştirilmişti.