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Meclis’te kayıt yoğunluğu

Türk demokrasi tarihinde en geniş temsil düzeyine ulaşan TBMM’de, 28’inci Dönem'de görev yapacak vekillerin kayıt işlemleri sürüyor. Mazbatasını alan milletvekillerinden 50'si Meclis'te kayıt yaptırdı.

Uğur Duyan
04:00 . 28/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yeni dönemde Meclis’te Grup kuracak olacak AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, MHP, İYİ Parti vekil sayılarına oranla yerlerini alacaklar.

Yeni dönemde Meclis’te Grup kuracak olacak AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, MHP, İYİ Parti vekil sayılarına oranla yerlerini alacaklar.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ittifaklar ve seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesiyle birlikte Türk demokrasi tarihinin en geniş temsil düzeyine erişen TBMM’de, bu hafta vekillerin kayıtları için yoğun bir hareketlilik olacak. 14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinden sonra mazbatasını alarak TBMM’de kayıt yaptıran vekil sayısı 50'yi buldu. Kayıt yaptırmayan vekillerin Meclis Şeref Holündeki sıraya girmesi gerekecek. Bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi yüzünden kayıt işlemleri yapılmayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin sonuçları hafta ortasına kadar açıklaması ve takip eden üç gün içinde de Meclis Genel Kurulu açılış oturumu için toplanmasına kesin gözüyle bakılıyor.

MECLİS'İ BAHÇELİ AÇACAK

Açılış oturumunu 'en yaşlı' üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yönetecek. 9 saatten daha uzun sürmesi beklenen açılış oturumunun ardından TBMM'nin önünde Meclis Başkanlığı seçimi süreci olacak. Meclis'in açılışından yeni TBMM Başkanı'nın seçilmesine kadar geçecek süre boyunca MHP lideri, Geçici Meclis Başkanı olarak TBMM'nin başında bulunacak. Geçici Başkanlık Divanı kâtip üyeliklerini ise en geç altı vekil yürütecek.

Odalar kura ile belirlenecek

Meclis’te 28’inci Yasama Dönemi’nin hazırlıkları da sürüyor. TBMM’nin tarihi Ana Binası’nın parti grupları katında, Grup Başkanları ve Grup Başkanvekillerinin odaları dahil pek çok kısım boşaltıldı. Yeni dönemde Meclis’te Grup kuracak olacak AK Parti, CHP, Yeşil Sol Parti, MHP, İYİ Parti vekil sayılarına oranla yerlerini alacaklar. Halkla İlişkiler Binası’ndaki vekil odaları ise kura yolluyla belirlenecek.



#TBMM
#YSK
#Meclis Şeref Holü
41 dakika önce
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