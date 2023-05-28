Meclis’te kayıt yoğunluğu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ittifaklar ve seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesiyle birlikte Türk demokrasi tarihinin en geniş temsil düzeyine erişen TBMM’de, bu hafta vekillerin kayıtları için yoğun bir hareketlilik olacak. 14 Mayıs'ta yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinden sonra mazbatasını alarak TBMM’de kayıt yaptıran vekil sayısı 50'yi buldu. Kayıt yaptırmayan vekillerin Meclis Şeref Holündeki sıraya girmesi gerekecek. Bugün yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi yüzünden kayıt işlemleri yapılmayacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin sonuçları hafta ortasına kadar açıklaması ve takip eden üç gün içinde de Meclis Genel Kurulu açılış oturumu için toplanmasına kesin gözüyle bakılıyor.