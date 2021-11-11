Meclis'te 'Lütfü Türkkan' tartışması

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında, Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili tartışma yaşandı.

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU: ALNINDA ŞEHİT YAKINI YAZMIYOR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Türk milletinden özür diliyoruz. Bunun için daha ne yapmamız lazım. Adamın alnında şehit yakını yazmıyor Sayın Akbaşoğlu" dedi.

GÜNDEM İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasına ilişkin gizli belgeleri Can Dündar’dan önce temin ettiği ortaya çıktı

AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU: CEVABINIZI MİLLETİMİZDEN ALACAKSINIZ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Benim kimse kulağıma 'Senin bacını...' demedi, diyemez. Onun ağzını karışlarım" dedi. Akbaşoğlu, "Kendi tabanlarınız zaten gerekli cevapları verecek. Geliyor gelmekte olan. Haziran 2023'te cevabınızı milletimizden alacaksınız" dedi.

REKLAM

GÜNDEM Akşener’in Türkkan krizi

DERVİŞOĞLU: NE YAPALIM? ASALIM MI?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Ne yapalım? Asalım mı yani. Diyorum ki grup başkanvekilliğinden istifa etti. Ne yapalım yani" ifadelerini kullandı.

HAYAT Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan güzellemesi: Tam bir İstanbul beyefendisi

AKBAŞOĞLU: SAHİP ÇIKMADINIZ MI?

AK Partili Akbaşoğlu, "Bu ahlaksızlığı savunmak yakışmaz. Dün Sayın Genel Başkanınız sahip çıkmadı mı? Türkkan'ın o hakaretlerine sahip çıkmadı mı?" dedi.

GÜNDEM Areda Survey’den şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan araştırması: Milletvekilliğinden istifa etmeli

CHP'Lİ ENGİN ALTAY: YOL KAZASI

Tartışmaya CHP'de dahil oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'yol kazası' olarak nitelendirdi. Altay, "Bir mevkidaşının başına bir yol kazası gelmiş. Adam özür dilemiş. Siz bir mevkidaşınızın yaşadığı bir yol kazasını kaşıyarak küçülüyorsunuz kusura bakmayın" dedi.

GÜNDEM Şehit Eren Bülbül'ün annesinden Lütfü Türkkan ve Meral Akşener'e: Yazıklar olsun

OYNAT 00:39 İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yerine göreve getirilen Erhan Usta: Millet İttifakını FETÖ destekliyor İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesi ülke gündemine oturdu. İstifa eden Türkkan'ın yerine grup başkanvekilliğine Erhan Usta seçildi. Eski MHP'li olan Usta'nın geçmişte verdiği bir röportajında, Millet İttifakı'nı FETÖ'nün desteklediğini söylediği ortaya çıktı. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



