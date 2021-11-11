Gündem Mecliste Lütfü Türkkan tartışması
POLİTİKA

Meclis'te 'Lütfü Türkkan' tartışması

İYİ Parti milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına yönelik küfürlü ifadeleri Meclis Genel Kurulu'nda gündeme geldi. AK Partili, İYİ Partili ve CHPli Grup Başkanvekillerinin karşı karşıya geldiği tartışma sırasında Meclis'te tansiyon yükseldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mecliste Lütfü Türkkan tartışması
CHP'li Altay - İYİ Partili Dervişoğlu - AK Partili Akbaşoğlu

TBMM Genel Kurulunda, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay arasında, Bingöl'de bir şehit yakınına küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan ile ilgili tartışma yaşandı.

İYİ PARTİLİ DERVİŞOĞLU: ALNINDA ŞEHİT YAKINI YAZMIYOR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Türk milletinden özür diliyoruz. Bunun için daha ne yapmamız lazım. Adamın alnında şehit yakını yazmıyor Sayın Akbaşoğlu" dedi.

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasına ilişkin gizli belgeleri Can Dündar’dan önce temin ettiği ortaya çıktı
GÜNDEM
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın FETÖ’nün MİT TIR’ları kumpasına ilişkin gizli belgeleri Can Dündar’dan önce temin ettiği ortaya çıktı

AK PARTİLİ AKBAŞOĞLU: CEVABINIZI MİLLETİMİZDEN ALACAKSINIZ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Benim kimse kulağıma 'Senin bacını...' demedi, diyemez. Onun ağzını karışlarım" dedi. Akbaşoğlu, "Kendi tabanlarınız zaten gerekli cevapları verecek. Geliyor gelmekte olan. Haziran 2023'te cevabınızı milletimizden alacaksınız" dedi.

Akşener’in Türkkan krizi
GÜNDEM
Akşener’in Türkkan krizi

DERVİŞOĞLU: NE YAPALIM? ASALIM MI?

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, "Ne yapalım? Asalım mı yani. Diyorum ki grup başkanvekilliğinden istifa etti. Ne yapalım yani" ifadelerini kullandı.

Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan güzellemesi: Tam bir İstanbul beyefendisi
HAYAT
Sevilay Yılman'dan Lütfü Türkkan güzellemesi: Tam bir İstanbul beyefendisi

AKBAŞOĞLU: SAHİP ÇIKMADINIZ MI?

AK Partili Akbaşoğlu, "Bu ahlaksızlığı savunmak yakışmaz. Dün Sayın Genel Başkanınız sahip çıkmadı mı? Türkkan'ın o hakaretlerine sahip çıkmadı mı?" dedi.

Areda Survey’den şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan araştırması: Milletvekilliğinden istifa etmeli
GÜNDEM
Areda Survey’den şehit ağabeyine küfreden İYİ Partili Lütfü Türkkan araştırması: Milletvekilliğinden istifa etmeli

CHP'Lİ ENGİN ALTAY: YOL KAZASI

Tartışmaya CHP'de dahil oldu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, 'yol kazası' olarak nitelendirdi. Altay, "Bir mevkidaşının başına bir yol kazası gelmiş. Adam özür dilemiş. Siz bir mevkidaşınızın yaşadığı bir yol kazasını kaşıyarak küçülüyorsunuz kusura bakmayın" dedi.

Şehit Eren Bülbül'ün annesinden Lütfü Türkkan ve Meral Akşener'e: Yazıklar olsun
GÜNDEM
Şehit Eren Bülbül'ün annesinden Lütfü Türkkan ve Meral Akşener'e: Yazıklar olsun

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yerine göreve getirilen Erhan Usta: Millet İttifakını FETÖ destekliyor
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İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın yerine göreve getirilen Erhan Usta: Millet İttifakını FETÖ destekliyor
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfretmesi ülke gündemine oturdu. İstifa eden Türkkan'ın yerine grup başkanvekilliğine Erhan Usta seçildi. Eski MHP'li olan Usta'nın geçmişte verdiği bir röportajında, Millet İttifakı'nı FETÖ'nün desteklediğini söylediği ortaya çıktı.


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