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POLİTİKA

Meclis'te 'sözleşmeliye kadro' mesaisi

AK Parti, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin kanun teklifi hazırlıklarına başladı. Teklifin bu hafta içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.

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Haber Merkezi DHA
Mecliste sözleşmeliye kadro mesaisi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 12 maddelik taslak metni AK Parti grubuna gönderdi. TBMM'de, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında, bakanlık bürokratlarının da katılımıyla kanun teklifinin hazırlıklarına başlandı. Taslak metnin bugün yasa teklifi haline getirilip, bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Söz konusu yasa teklifine başka düzenlemelerin de ekleneceği ve 'torba teklif' olarak Meclis Başkanlığı'na sunulacağı belirtildi.

Öte yandan, AK Parti grup yönetiminden milletvekillerine yapılan duyuruda, 'Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili kanun teklifi grup başkanlığımızda imzaya açılmıştır. Teklifi imzalamak isteyen milletvekillerimiz grup başkanlığımızda imzalayabilirler' denildi.

Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasal düzenlemenin de ayrı bir teklif olarak önümüzdeki hafta Meclis gündemine getirileceği kaydedildi.

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