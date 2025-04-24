Meclis'ten 'İstanbul' önerileri

Raporlarda; GSM sistemlerinde yaşanılan aksaklığın giderilmesi için tavsiyelerde bulunuldu. İstanbul'daki kamu yapıları içinse Kâğıthane'de kayaç zemin üzerine inşa edilmiş AKOM'a benzer, dayanıklı yönetim merkezlerinin olduğu bölgelerin oluşturulması önerildi.

TOPLANMA ALANINA BAZ İSTASYONU

Raporda toplanma alanlarında baz istasyonlarının kurulması önerildi. Türkiye'de internet trafiğinin yüzde 70'i İstanbul üzerinden yurt dışına açıldığı için yaşanabilecek büyük bir depremde bu hatlara zarar gelmemesi ve kesinti yaşanmaması için altyapı güçlendirilmesi önerildi.

Önerilerden bazıları şöyle:

İSTANBUL İÇİN SERTİFİKA ÖNERİSİ

* Tüm yapıların deprem güvenlik sertifikası (yapı kimlik kartı) belediyelerce çıkarılmalı, yapı üzerinde ve dijital ortamda açık veri olarak sunulmalı.

* Güçlendirme izni alan yapılar çıkartılmalı, İstanbul Bina Kontrol ve Muayene Esasları doğrultusunda ilgili idaresince 2 yılda bir kontrol edilmeli. Deprem riski az olan iller öncelikli olmak üzere İstanbul'dan tersine için göç teşvik edilmeli.

ANALİZLİ ALTYAPI ENVANTERİ

* Yol, demiryolu, havaalanı, köprü, viyadük, su, kanalizasyon, doğal gaz, petrol, elektrik hatları gibi kritik altyapılar için diri fayların geçtiği alanların belirlendiği envanter bilgileri birlikte analizler hazırlanmalı.

YAPI KİMLİK KARTI

* İstanbul başta olmak üzere afet riski olan tüm kentlerde orta ve büyük ölçekli yatırım ve yapılaşmalar için 'Kentsel Afet ve Risk Etki Değerlendirmesi' yapılarak buna ilişkin bir yönetmelik düzenlenmeli.







