Meclis'ten teröre en üst düzey yanıt

Terör devleti İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle Güney Afrika, İsrail'e dava açtı. Davanın ilk günkü duruşması ise Hollanda'nın Lahey kentinde görüldü. İsrail'in yargılandığı soykırım davasını yerinde takip eden TBMM heyeti, duruşmanın ardından açıklamada bulundu. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada Gazze'deki dramın ve utancın faili olan İsrail'in savaş suçu ve soykırım iddialarına konu olan eylemlerini fütursuzca sürdürmeye devam ettiğini belirterek, "Başlayan bu sürece olan desteğimizi Türk halkı adına bir kez daha beyan ediyoruz. Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını ve adaletin tecelli etmesini istiyoruz." dedi.