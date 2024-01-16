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Meclis'ten teröre en üst düzey yanıt

TBMM, bugün terörle mücadele ve terörü lanetleyen Meclis Başkanlığı Tezkeresi'nin görüşmeleri ile çalışmalarına başlayacak. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bilgilendirme yapacak. Tezkere ile TBMM, teröre karşı duruşu en üst perdeden sergilemiş olacak.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 16/01/2024 Salı
Güncelleme: 01:39 - 16/01/2024 Salı
Yeni Şafak
Hakan Fidan, Yaşar Güler.
Hakan Fidan, Yaşar Güler.

TBMM, 20 günlük aranın ardından terörle mücadele ve terörü lanetleyen Meclis Başkanlığı Tezkeresi’nin görüşmeleri ile başlayacak. Genel Kurul, bugün saat 15.00’te Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanacak.

FİDAN VE GÜLER’DEN SUNUM

Genel Kurul’da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak kuzeyinde yaşanan terör saldırısı hakkında milletvekillerine bilgilendirmede bulunacak. Toplantının kapalı oturumda gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netleşmezken, bakanların milletvekillerini hangi konularda bilgilendireceği belli olmaya başladı.

TEZKERE ONAYLANACAK

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı Kurtulmuş’un imzası ile Genel Kurul’a sunulan terörü lanetleyen Başkanlık Tezkeresi okunup, onaya sunulacak. Tezkere onaylandıktan sonra ‘TBMM kararı’ niteliği kazanacak ve Resmi Gazete’de yayınlanacak. Kararla, TBMM, terörü en üst seviyeden lanetleyen karara imza atmış olacak.

İSTİHBARİ BİLGİLERİ PAYLAŞACAK

Edinilen bilgiye göre, Hakan Fidan saldırı ile ilgili istihbari bilgileri, Yaşar Güler de teknik değerlendirmeleri milletvekillerinin dikkatine sunacak. Fidan ve Güler’e toplamda 1 saat süre ayrılması bekleniyor. Bakanların sunumlarının ardından AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grupları adına hatipler söz alarak, Genel Kurul’da konuşacak. Meclis Genel Kurulu’nda yarın ise Somali’ye asker gönderme tezkeresi ve RTÜK üye seçimi yapılacak.

İsrail'in hesap verdiği soykırım davasını takip eden TBMM heyeti: Adaletin tecelli etmesini istiyoruz
İsrail'in hesap verdiği soykırım davasını takip eden TBMM heyeti: Adaletin tecelli etmesini istiyoruz

Terör devleti İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım nedeniyle Güney Afrika, İsrail'e dava açtı. Davanın ilk günkü duruşması ise Hollanda'nın Lahey kentinde görüldü. İsrail'in yargılandığı soykırım davasını yerinde takip eden TBMM heyeti, duruşmanın ardından açıklamada bulundu. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel yaptığı açıklamada Gazze'deki dramın ve utancın faili olan İsrail'in savaş suçu ve soykırım iddialarına konu olan eylemlerini fütursuzca sürdürmeye devam ettiğini belirterek, "Başlayan bu sürece olan desteğimizi Türk halkı adına bir kez daha beyan ediyoruz. Bu sürecin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını ve adaletin tecelli etmesini istiyoruz." dedi.


#TBMM
#terör
#Politika
#Hakan Fidan
3 saat önce
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