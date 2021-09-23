​Medipol Üniversitesi ‘6G Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı ​.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinin organizasyonu ile ‘6G Çalıştayı’nın üçüncüsü düzenlendi. Kavacık Güney Kampüs Konferans Salonunda gerçekleştirilen çalıştayın açılışına Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile Türk Telekom, Vodafone, Turkcell gibi firmalardan üst düzey yöneticiler ve çok sayıda akademisyen katıldı. Çalıştayda “Türkiye’nin 5G’ye Geçiş Süreci”, “5G ve Ötesinde Yerli Ekosistem”, “Dikey Sektörlerde IoT Etkileri”, “6G Yerli Ekosistemine Hazırlık” ve “6G Vizyonu İçin Akademik Bakış” başlıklarında 5 farklı panel düzenlendi. Tüm gün süren çalıştayda kamu ve özel sektör tarafından geliştirilen cihazların da gösterimi yapıldı. Küreselleşmeye büyük etkisi olan haberleşme teknolojilerinin masaya yatırıldığı organizasyona ASELSAN sponsor oldu.

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ARSLAN: 5G’Yİ KAÇIRDIK, 6G’DE LİDER OLMALIYIZ

Çalıştayın açış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Hüseyin Arslan, Türkiye’nin 5G’de geç kaldığını söyledi. Arslan şöyle dedi: “Bu çalıştayın amacı 6G farkındalığı oluşturmak, paydaşları bir araya getirmek, patent ve teknoloji üretimi konusunda iş birliğini sağlamak. Ülke olarak 6G’nin patent, Ar-Ge ve üretim aşamasında yer almalı hatta standartlara katkıda lider olmamız lazım. Bana göre 5G’de biraz geç kaldık. 6G’de aynı hatayı tekrarlamamak için 6G’yi çokça konuşmamız lazım. Tüm dünya bilgi ve haberleşme teknolojilerine odaklanmış durumda. Dünyanın geleceği tamamen burada. Nesnelerin interneti dediğimiz kavram artık bir hayal değil.”

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SAYAN: TEKNOLOJİK YETKİNLİK GELİŞMİŞLİK GÖSTERGESİDİR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ise şunları söyledi: “Dünyanın seyrini değiştirecek bir alan olan haberleşme; eğitim, sağlık, turizm alanları başta olmak üzere tüm unsurları etkiliyor. Son 10 yılda büyük gelişmeler yaşadık. Teknolojik yetkinlik, ülkeler için bir gelişmişlik göstergesidir. Hedefimiz 2023 yılında en yüksek yerlilik oranına sahip olacak şekilde 5G’yi kullanıyor olmak.”

KOÇ: 4G İNSANLAR İÇİN ÜRETİLEN SON TEKNOLOJİYDİ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da şu ifadeleri kullandı: “Bugün bir karar vermemiz lazım. İki tane yolumuz var. Zor olan, yerli ve milli olarak teknolojiyi üretmek. Bu çetrefili bir yol. Diğer yol ise daha basit. Yabancı menşeli ürünleri alıp kullanmak. Makinelerin birbirleriyle konuştuğu, harmoni içinde çalıştığı bir döneme doğru ilerliyoruz. Ve bu dünyada Türkiye olarak güçlü bir şekilde yerimizi almalıyız.”

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TÜFEKÇİ: 5G’YE GEÇMEK İÇİN BAZI HANDİKAPLARIMIZ VAR

Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Dr. Celal Sami Tüfekçi ise haberleşme teknolojilerinin savunma teknolojilerinin hep önünde gittiğini söyledi. 5G’ye geçmek için bazı handikaplar olduğunu dile getiren Tüfekçi şöyle dedi: “Handikaplarımız arasında altyapı var. 5G’ye tam anlamıyla geçtik diyebilmek için fiber altyapısını da kurmamız gerekiyor. Türkiye’yi güvenli iletişim altyapıları ile donatma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mevcut 4.5G teknolojilerini sürdürülebilir kılmanın yanında, 5G ve ötesi için dünya standartlarında yenilikçi çözümler üretmek noktasında çalışıyoruz. Bugünkü çalıştayı bu noktada oldukça anlamlı buluyorum.”