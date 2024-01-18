Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden teröristin kuzeni CHP'nin kampanya kadrosunda yer aldı

Terör örgütü PKK'nın kanalına konuşan DEM Parti'nin Eş Genel Başkan yardımcısı Tayip Temel. 11 Ocak'ta gerçekleşen DEM Parti - CHP görüşmesindeki asıl gündemin teröristbaşı Abdullah Öcalan olduğunu söyledi. Yerel seçimlere yönelik ittifakın görüşme başlıklarından yalnızca birisi olduğunu belirten Temel "Asıl gündemimiz Öcalan'dı, bunun yanı sıra kayyumları, Can Atalay'ı ve terör suçundan tutuklu yüzlerce arkadaşımızın durumunu da konuştuk" dedi. Atatürk provokasyonları üzerinden duyar kasan CHP'nin kapalı kapılar arkasında PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile yapyığı Öcalan pazarlığının içeriğinin ne olduğu merak ediliyor.