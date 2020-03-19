Yunanistan'ın sınırda sığınmacılara karşı gazla müdahalesinde en çok çocuklar etkileniyor.

Sığınmacıların Avrupa'ya geçme hayaliyle sınırda beklemelerinde 3. haftaya girildi.

Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla aşarak Yunanistan'a geçenlerin yanında binlerce sığınmacı da Yunan sınırında bekliyor.

Sınırda bekleyenlere Yunanistan sık sık mermi, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale ediyor. Bu müdahalelerde yüzlerce sığınmacı yaralandı, 3 sığınmacı ise yaşamını yitirdi.

FOTOĞRAF 10 Sığınmacıların Avrupa'ya geçme hayaliyle sınırda beklemelerinde 3. haftaya girildi. Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla aşarak Yunanistan'a geçenlerin yanında binlerce sığınmacı da Yunan sınırında bekliyor. Sınırda bekleyenlere Yunanistan sık sık mermi, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale ediyor. Bu müdahalelerde yüzlerce sığınmacı yaralandı, 3 sığınmacı ise yaşamını yitirdi. Minik sığınmacıyı gazdan etkilendi <br> <br> Yunanistan sert müdahalelerini, dün gece saatlerine kadar sürdürdü. Sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun göz yaşartıcı ve biber gazlarıyla müdahalede pek çok sığınmacı yaralandı, yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi. Gazdan etkilenenler arasında en dikkati çekeni, sığınmacı bir çocuktu. Mehmetçikle oyunlar oynarken AA muhabirlerinin görüntülediği, Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3 yaşındaki sığınmacı çocuk, aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi. Gözyaşı döken sığınmacı çocuk, ailesi tarafından alandan uzaklaştırdı. Gazdan etkilenen yüzlerce sığınmacı gibi ona da sahra çadırında müdahale edildi. Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu Yunanistan'ın sınırda sığınmacılara karşı gazla müdahalesinde en çok çocuklar etkileniyor. Mehmetçikle oyunlar oynarken AA muhabirlerinin görüntülediği, Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3 yaşındaki sığınmacı çocuk, aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi.





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Minik sığınmacı gazdan etkilendi

Yunanistan sert müdahalelerini, dün gece saatlerine kadar sürdürdü. Sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun göz yaşartıcı ve biber gazlarıyla müdahalede pek çok sığınmacı yaralandı, yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenenler arasında en dikkati çekeni, sığınmacı bir çocuktu. Mehmetçikle oyunlar oynarken muhabirlerin görüntülediği, Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3 yaşındaki sığınmacı çocuk, aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi.

Gözyaşı döken sığınmacı çocuk, ailesi tarafından alandan uzaklaştırdı. Gazdan etkilenen yüzlerce sığınmacı gibi ona da sahra çadırında müdahale edildi.