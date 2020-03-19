Yunanistan'ın sınırda sığınmacılara karşı gazla müdahalesinde en çok çocuklar etkileniyor.
Sığınmacıların Avrupa'ya geçme hayaliyle sınırda beklemelerinde 3. haftaya girildi.
Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla aşarak Yunanistan'a geçenlerin yanında binlerce sığınmacı da Yunan sınırında bekliyor.
Sınırda bekleyenlere Yunanistan sık sık mermi, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale ediyor. Bu müdahalelerde yüzlerce sığınmacı yaralandı, 3 sığınmacı ise yaşamını yitirdi.
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Sığınmacıların Avrupa'ya geçme hayaliyle sınırda beklemelerinde 3. haftaya girildi.
Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla aşarak Yunanistan'a geçenlerin yanında binlerce sığınmacı da Yunan sınırında bekliyor.
Sınırda bekleyenlere Yunanistan sık sık mermi, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale ediyor. Bu müdahalelerde yüzlerce sığınmacı yaralandı, 3 sığınmacı ise yaşamını yitirdi.
Minik sığınmacıyı gazdan etkilendi <br> <br> Yunanistan sert müdahalelerini, dün gece saatlerine kadar sürdürdü.
Sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun göz yaşartıcı ve biber gazlarıyla müdahalede pek çok sığınmacı yaralandı, yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi.
Gazdan etkilenenler arasında en dikkati çekeni, sığınmacı bir çocuktu.
Mehmetçikle oyunlar oynarken AA muhabirlerinin görüntülediği, Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3 yaşındaki sığınmacı çocuk, aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi.
Gözyaşı döken sığınmacı çocuk, ailesi tarafından alandan uzaklaştırdı. Gazdan etkilenen yüzlerce sığınmacı gibi ona da sahra çadırında müdahale edildi.
Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu
Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu
Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu
Yunanistan'ın sınırda sığınmacılara karşı gazla müdahalesinde en çok çocuklar etkileniyor. Mehmetçikle oyunlar oynarken AA muhabirlerinin görüntülediği, Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3 yaşındaki sığınmacı çocuk, aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi.
Minik sığınmacı gazdan etkilendi
Yunanistan sert müdahalelerini, dün gece saatlerine kadar sürdürdü. Sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun göz yaşartıcı ve biber gazlarıyla müdahalede pek çok sığınmacı yaralandı, yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi.
Gazdan etkilenenler arasında en dikkati çekeni, sığınmacı bir çocuktu. Mehmetçikle oyunlar oynarken muhabirlerin görüntülediği, Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3 yaşındaki sığınmacı çocuk, aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi.
Gözyaşı döken sığınmacı çocuk, ailesi tarafından alandan uzaklaştırdı. Gazdan etkilenen yüzlerce sığınmacı gibi ona da sahra çadırında müdahale edildi.
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Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların kente gelişi devam ediyor.
Kente gelen sığınmacılar kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan'a geçenlerin sayısını dün 142 bin 175 olarak açıklamıştı.
Sığınmacılar özellikle 200 kilometrelik doğal sınır konumundaki Meriç'i aşarak Yunanistan topraklarına ayak basıyor.
Yunanistan'ın geri itmesine karşı sınırda göreve başlayan özel harekat polislerinin devriyeleri sürüyor.
Yunanistan'ın sert müdahaleleri devam ediyor Bu arada Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 sığınmacının bekleyişi sürüyor.
Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor.
Yunan görevliler, tazyikli suyla ve gazla da müdahalede bulunuyor.
Sığınmacılar, Yunanistan'ın yaptığı kötü uygulamalara rağmen bölgedeki Kastanies Sınır Kapısı'nı açacağı umudunu taşıyor.
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sayıları her geçen saat artıyor: Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Edirne'den Yunanistan'a geçişleri sürüyor.