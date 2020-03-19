Gündem Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu
EDİRNE

Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu

Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu

Yunanistan'ın sınırda sığınmacılara karşı gazla müdahalesinde en çok çocuklar etkileniyor. Mehmetçikle oyunlar oynarken muhabirlerin görüntülediği, Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3 yaşındaki sığınmacı çocuk, aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi.

Haber Merkezi AA
Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3 yaşındaki sığınmacı çocuk, aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi.
Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3 yaşındaki sığınmacı çocuk, aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi.

Yunanistan'ın sınırda sığınmacılara karşı gazla müdahalesinde en çok çocuklar etkileniyor.

Sığınmacıların Avrupa'ya geçme hayaliyle sınırda beklemelerinde 3. haftaya girildi.

Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla aşarak Yunanistan'a geçenlerin yanında binlerce sığınmacı da Yunan sınırında bekliyor.

  • Sınırda bekleyenlere Yunanistan sık sık mermi, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale ediyor. Bu müdahalelerde yüzlerce sığınmacı yaralandı, 3 sığınmacı ise yaşamını yitirdi.

Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu
FOTOĞRAF 10
Title
Sığınmacıların Avrupa'ya geçme hayaliyle sınırda beklemelerinde 3. haftaya girildi.
Title
Sınır köylerinden Meriç Nehri'ni botlarla aşarak Yunanistan'a geçenlerin yanında binlerce sığınmacı da Yunan sınırında bekliyor.
Title
Sınırda bekleyenlere Yunanistan sık sık mermi, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale ediyor. Bu müdahalelerde yüzlerce sığınmacı yaralandı, 3 sığınmacı ise yaşamını yitirdi.
Title
Minik sığınmacıyı gazdan etkilendi <br> <br> Yunanistan sert müdahalelerini, dün gece saatlerine kadar sürdürdü.
Title
Sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun göz yaşartıcı ve biber gazlarıyla müdahalede pek çok sığınmacı yaralandı, yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi.
Title
Gazdan etkilenenler arasında en dikkati çekeni, sığınmacı bir çocuktu.
Title
Mehmetçikle oyunlar oynarken AA muhabirlerinin görüntülediği, Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3 yaşındaki sığınmacı çocuk, aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi.
Title
Gözyaşı döken sığınmacı çocuk, ailesi tarafından alandan uzaklaştırdı. Gazdan etkilenen yüzlerce sığınmacı gibi ona da sahra çadırında müdahale edildi.
Title
Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu
Title
Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu
Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu
Yunanistan'ın sınırda sığınmacılara karşı gazla müdahalesinde en çok çocuklar etkileniyor. Mehmetçikle oyunlar oynarken AA muhabirlerinin görüntülediği, Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3 yaşındaki sığınmacı çocuk, aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi.


Minik sığınmacı gazdan etkilendi

Yunanistan sert müdahalelerini, dün gece saatlerine kadar sürdürdü. Sınırda bekleyen sığınmacılara yoğun göz yaşartıcı ve biber gazlarıyla müdahalede pek çok sığınmacı yaralandı, yüzlerce sığınmacı gazdan etkilendi.

  • Gazdan etkilenenler arasında en dikkati çekeni, sığınmacı bir çocuktu. Mehmetçikle oyunlar oynarken muhabirlerin görüntülediği, Mehmetçiğin kucağından indirmediği 3 yaşındaki sığınmacı çocuk, aynı günün akşamında Yunanistan'ın attığı gazdan etkilendi.

Gözyaşı döken sığınmacı çocuk, ailesi tarafından alandan uzaklaştırdı. Gazdan etkilenen yüzlerce sığınmacı gibi ona da sahra çadırında müdahale edildi.

Sayıları her geçen saat artıyor: Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
FOTOĞRAF 42
Title
Title
Başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine gitmek isteyen sığınmacıların kente gelişi devam ediyor.
Title
Kente gelen sığınmacılar kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor.
Title
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan'a geçenlerin sayısını dün 142 bin 175 olarak açıklamıştı.
Title
Sığınmacılar özellikle 200 kilometrelik doğal sınır konumundaki Meriç'i aşarak Yunanistan topraklarına ayak basıyor.
Title
Yunanistan'ın geri itmesine karşı sınırda göreve başlayan özel harekat polislerinin devriyeleri sürüyor.
Title
Yunanistan'ın sert müdahaleleri devam ediyor Bu arada Yunanistan'ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule Sınır Kapısı yakınındaki yaklaşık 3 bin 500 sığınmacının bekleyişi sürüyor.
Title
Yunanistan'ın jiletli tel, sivri uçlu demirlerle oluşturduğu barikat önünde duran ve sınıra yaklaşan sığınmacılara Yunan sınır güçleri plastik mermi zaman zaman gerçek mermiyle ateş ediyor.
Title
Yunan görevliler, tazyikli suyla ve gazla da müdahalede bulunuyor.
Title
Sığınmacılar, Yunanistan'ın yaptığı kötü uygulamalara rağmen bölgedeki Kastanies Sınır Kapısı'nı açacağı umudunu taşıyor.
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Title
Sayıları her geçen saat artıyor: Sığınmacıların Yunanistan'a geçişleri sürüyor
Sığınmacıların Edirne'den Yunanistan'a geçişleri sürüyor.


Yarın dönmeye dehiç dönmemeye de hazırız

Yarın dönmeye de
hiç dönmemeye de hazırız

​Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yapıyor.
Mehmetçik merhameti - Yunan zulmü

Mehmetçik merhameti - Yunan zulmü

İki kare ile Avrupa vicdanının görmek istemediği insanlık farkı.
Tüm ücretler1 ay kaldırıldı

Tüm ücretler
1 ay kaldırıldı

​Bankalardan koronavirüs salgınına karşı önlem.
Rusya'da ilk ölüm

Rusya'da ilk ölüm

​Koronavirüsten ölümler durdurulamıyor.
Komşuda<br>koronayla mücadele

Komşuda
koronayla mücadele

​15 metrekarelik konteynerde vaka tespit edilmeye çalışılıyor...
Futbola virüs darbesi

Futbola virüs darbesi

Beş büyük ligin toplam kaybı dudak uçuklattı.

Dikkat çeken iddia

Dikkat çeken iddia

Bilim insanları koronavirüs araştırmasını tamamladı.
Peş peşe<br>indirim geliyor

Peş peşe
indirim geliyor

İşte benzin ve motorinde beklenen son indirim.

İtalya: Tokat yedik

İtalya: Tokat yedik

​Tüm AB üyeleri İtalya'ya sırtını döndü.
İster müze gez <br>ister konserlere katıl

İster müze gez
ister konserlere katıl

Korona günlerinde evden neler yapılabilir?
Oyunun kurallarını değiştirecek hamle

Oyunun kurallarını değiştirecek hamle

​İngiltere Başbakanı Johnson basın toplantısında duyurdu.
Virüs mağduru<br>işçiye sürpriz destek

Virüs mağduru
işçiye sürpriz destek

Asgari ücretliye aylık bin 752 TL ödeme yapılacak.
Yoğunluktan binilmeyen<br> duraklar bomboş

Yoğunluktan binilmeyen
duraklar bomboş

​İstanbul'da yollar ve toplu taşıma boşaldı.
Virüs tedavisini zorlaştırıyor!

Virüs tedavisini zorlaştırıyor!

​Ağrı kesici ve soğuk algınlığı ilaçlarındaki tehlike.
10 marka<br>üretimi durdurdu

10 marka
üretimi durdurdu

​Koronavirüs salgını otomotiv sektörünü de vurdu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.