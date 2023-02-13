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Mehmetçik deprem bölgesinde sıcak yemek dağıtımına devam ediyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Mehmetçik ilk günden bu yana sıcak yemek dağıtımı yapmaya devam ediyor.

10:48 . 13/02/2023 Pazartesi
IHA
Mehmetçik deprem bölgesinde

Mehmetçik deprem bölgesinde

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerin yaşandığı bölgede Mehmetçik olayın yaşandığı ilk günden bu yana sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya paylaşımında “Hatay’da görev yapan 8’inci Komando Tugayımız, yaralarımızı sarmak için bölgede aralıksız görev yapıyor. Mehmetçiklerimiz tarafından kentteki vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı ilk günden bu yana gece gündüz demeden devam ediyor. Canımız Türkiye” denildi.


#Milli Savunma Bakanlığı
#Hatay
#Mehmetçik
30 dakika önce
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Mehmetçik deprem bölgesinde sıcak yemek dağıtımına devam ediyor
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