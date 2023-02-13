Mehmetçik deprem bölgesinde sıcak yemek dağıtımına devam ediyor
Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde Mehmetçik ilk günden bu yana sıcak yemek dağıtımı yapmaya devam ediyor.
10:48 . 13/02/2023 Pazartesi
IHA
Mehmetçik deprem bölgesinde
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen yıkıcı depremlerin yaşandığı bölgede Mehmetçik olayın yaşandığı ilk günden bu yana sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) sosyal medya paylaşımında “Hatay’da görev yapan 8’inci Komando Tugayımız, yaralarımızı sarmak için bölgede aralıksız görev yapıyor. Mehmetçiklerimiz tarafından kentteki vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımı ilk günden bu yana gece gündüz demeden devam ediyor. Canımız Türkiye” denildi.
YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.