Mehmetçik Eren’le vuracak

İçişleri Bakanlığı, “Yıldırım Operasyonları”nın 10 Ocak’ta tamamlandığını, 11 Ağustos 2017’de bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Eren Bülbül anısına “Eren Operasyonları”nın başlatıldığını bildirdi. Bu kapsamda, ilki Tendürek bölgesinde başlatılan “Eren-1 Tendürek Operasyonu”nda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 72 operasyonel timde bin 71 personel göreve başladı.

YILDIRIM BİTTİ

Geçen yıl terör örgütüne karşı Kapan ve Yıldırım Operasyonları yapıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin en genç sivil şehidi olan, 15 yaşında İstanbul’da şehit edilen Halil İbrahim Yıldırım’ın isminin verildiği “Yıldırım Operasyonları” 10 Ocak 2021’de tamamlandı. Yıldırım Operasyonları kapsamında 20 büyük, 89 orta, 11 bin 624 küçük olmak üzere 11 bin 733 operasyon düzenlendi.

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OYNAT 02:29 Şehit Eren Bülbül'ün hayatı film oluyor Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatı, TRT tarafından çekimlerine başlanan sinema filmiyle ölümsüzleştirilecek. 2021 yılında vizyona girecek filmin ilk tanıtımı, Eren Bülbül'ün doğum gününde TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren'in sosyal medya hesabından paylaşıldı. Eren paylaşımında, 'Eren Bülbül'ün doğum günü bugün. Yaşasaydı 19 yaşında olacaktı. 15 yaşında şehit oldu. Eren Bülbül'ün hayatını anlattığımız sinema filmimizin çekimlerine başladık. Her an iyilikle anılacaksın... ' ifadelerine yer verdi. BiP'te paylaş

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153 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Operasyonlarda 149’u ölü, 4’ü sağ olmak üzere 153 terörist etkisiz hale getirilirken 90 iş birlikçi de yakalandı. Güvenlik güçlerince 707 mağara, sığınak ve depo imha edildi, 258’i ağır ve uzun namlulu olmak üzere 278 silah, 215 el yapımı patlayıcı (EYP), 399 el bombası, 2 ton 478 kilo patlayıcı madde, 38 milyon kök kenevir, 17,7 ton esrar ile çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

TENDÜREK’TEN BAŞLADIK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Operasyonlarına ilişkin Twitter hesabından paylaşım yaptı. Soylu, “Terör örgütünü bu kış, mağaralarda yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Şehidimiz Eren Bülbül’ün maneviyatını yanımıza alarak cesaretini cesaretimize kattık. Eren Operasyonlarına Tendürek’ten başladık” ifadesini kullandı.